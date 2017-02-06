台铁工会发声明 春节休假活动合法

(香港中通社台北5日电)台铁产业工会5日发表声明，工会春节依法休假活动经会员代表大会决议，是合法活动，呼吁劳动部不要为台铁违法惩处护航。

综合台媒报道，台铁产业工会因不满长期过劳工作及劳工权益遭漠视，自除夕起发起依法休假罢工行动。台铁统计，约370人未依规定出勤，视为旷职，少数人恐面临最严重的免职处分，其余则是记过或申诫。

工会当天发表声明指出，春节依法休假活动已于1月1日召开会员代表大会时决议通过，并于1月11日发函通知台铁局、劳动部及台北市劳工局，公文及会议记录皆有案可稽。 工会重申，依照劳基法及台铁局工作规则，法定假日出勤雇主须事先询问劳工、经过劳工同意，劳工“不须请假”。工会秉持诚信原则，1月23日事先递交春节依法休假声明书，明确表示春节期间没有出勤意愿，却遭台铁局退回。

工会表示，2003年中秋依法休假活动与2017年春节依法休假都是合法的工会活动，呼吁劳动部不应再护航台铁局、交通部支持惩处，若2003年旷职处分没有成立，现在就应该比照办理。

不过，台铁局则发布新闻稿说明，2003年台铁工会与资方经多次协商调解不成立，发起中秋节当天召开会员大会，以投票决议取得2004年春节罢工权，参与投票所有员工皆已办妥请假手续，或是在休班、下班后才参加投票。（完）