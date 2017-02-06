台17岁超商工读生遭砍断手 17岁嫌犯落网

(香港中通社台北6日电)台新北市新庄区一家超商5日深夜遭遇歹徒行抢，17岁工读生店员抵抗时左手被砍断。抢匪6日凌晨落网，他表示，因缺钱才会犯案。

综合台媒报道，5日晚间11时许，一名歹徒持刀闯进超商行抢，丁姓店员试图阻止，遭其砍断左手腕，身上也有多处刀伤。歹徒行凶后逃逸，丁男被送往医院急救，中途一度休克，经抢救后生命迹象逐渐稳定。

警方指出，受害人为年仅17岁的工读生，目前仍就读某私立高中，靠打工赚取学费和生活费，当时已经在交接准备下班，不幸遇到持刀抢劫。

警方案发后随即展开追捕，发现超商附近的菜园残留大片血迹，判断凶嫌可能也在扭打过程中受伤，逐一清查各医院就医情形，查出凌晨2时许一名17岁陈姓少年受伤，由家人帮忙叫救护车送医，警方到院确认该男子就是行抢嫌犯。

陈男坦承犯行，供称因为缺钱才会行抢，详细案发过程仍待警方侦讯厘清。

被斬便利店兼職學生

做13小時手術駁回斷掌

新北市新莊區裕民街便利店丁姓兼職學生，昨晚因抗賊被斬多刀，其中一刀幾乎將其左手手掌斬斷。丁男送院搶救，經十多小時手術後，下午4時許完成手術駁回手掌，但手部康復情況仍需觀察。