少子化冲击 台高等教育南北失衡日趋严重

(台北5日讯)受到少子化冲击，全台大学于2017学年共有143个系所申请暂停招生，更有56个系所完全停招，被迫走入历史。台南成功大学校长苏慧贞分析指，台湾高等教育、高阶人才培育出现南北严重失衡现象，城乡发展差距亦持续扩大。

据媒体报道，2017年大专院校学、硕、博士班的招生名额共减招9840人，全台有151个系所的注册率「挂零」，注册率在30%以下则有268个系所。注册率低于6成的共有17间学校，多集中在中南部。

对于中南部大学系所注册率偏低，成大校长苏慧贞表示，不能只归咎于少子化问题，需深入探讨现象及其原因。她提出3个观察点：

第一，从注册率数字与区域分布来看，只要愈往中南部移动，就愈明显。相对于台北丰富的资源，无论是条件多好的大学，甚至公立大学，只要愈往中南部，就愈受到区域条件差异的挑战；

第二，各校对招生的期待都不同，如果有人想要制造一个美化的数据，只要降低招收名额或降低取录标准就可以做到，但也没有必要这麽做；

第三，报考博士班的人，可能选择报读比较容易毕业、比较容易拿到学位的学校；这也是存在于现今青年世代的迷思。

苏慧贞指出，从大学本科与硕、博士班招生现象分析，台湾最严重的是区域落差仍持续扩大，具体的说，就是南北失衡、城乡发展的差异已经非常、非常的明显。大学招生的数字只是区域失衡的现象之一，背后还代表了产业发展与就业机会都已有严重的区域差异。