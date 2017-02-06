曾俊華競逐特首政綱 擬重啟香港政改

(中央社 香港6日電)香港前財政司司長曾俊華今天公布競選行政長官（特首）的政綱，當中提到一些敏感的政治議題，比如重新訂定特首普選方案。

曾俊華的政綱長達數十頁，口號是「信任、希望、團結」。

他說：「我相信由我領導的新一屆政府，藉著善治可以為香港人帶來信任，團結和希望，為香港帶來一番振奮人心的新景象，再創香港奇蹟。」

這份政綱涉及政治、經濟、民生、教育、文化、科技創新和青年工作等範疇。

在政治方面，曾俊華說，他一直確信「一國兩制」是「香港回歸祖國最恰當和最有利的安排」，這兩個角色不但沒有衝突，而且相得益彰。

他說，在「一國兩制」下，大陸及香港之間的積極互動乃屬必然，一切嘗試改變這大趨勢的企圖都會徒勞無益。

曾俊華又說，下屆特別行政區政府必須以最大的決心和勇氣，重新啟動修改特首產生辦法的程序，爭取早日實現「雙普選（特首和立法會）」。

他說，不會輕視就政改促成共識的困難，但如果能夠透過一個各方面都能接受的特首普選方案，政制得以向前邁進一大步，港人和「一國兩制」都會是贏家。

曾俊華也提到對泛民主派頗為敏感的負面議題─基本法第23條。

他強調，為第23條立法，以維護國家安全，是港方必須履行的憲制責任，也是全國性的國家安全法不在香港實施的前提和條件。

他說，香港特區成立和基本法實施已接近20年，特區政府實在沒有理由繼續拖延第23條立法。

他認為，問題不在於要否為第23條立法，而在於法令的具體內容和範圍，以及立法的正當程序。

他說，會汲取2003年不成功的經驗，盡力推行23條立法，完成一項維護香港和國家安全並為港人接受的法令。

基本法第23條規定香港特區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為等。

香港特區政府曾於2003年為此立法，但遭到泛民陣營反對；當年7月1日，泛民方面發起50萬人上街遊行反對。

在政綱中的教育部分，曾俊華還建議加強中國及香港歷史教育。

他說，學習歷史是認識國家及地方的一個不可或缺的途徑，因此有必要將中國歷史訂為初中階段的獨立必修科，以富啟發性的方式，使學生認識中國源遠的歷史文化和近代發展。

此外，要加入香港歷史，讓學生了解香港發展的前因後果，包括基本法的制訂和「一國兩制」的誕生。