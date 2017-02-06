澳洲檢獲1.4公噸可卡因 市值3.12億澳元

(悉尼6日訊)澳洲聯邦警察近日採取行動，上周四在新南威爾士海岸截獲一艘遊艇，起獲逾1.4公噸重、估計巿值超過3.12億澳元（約18.5億港元）可卡因，行動中拘捕了6人。警方表示，預料被捕者陸續有來。這是澳洲史上檢獲的最大批可卡因。

當地傳媒報道，涉案遊艇上月從新西蘭航行到南太平洋，提取該批毒品後，準備運到澳洲發售。警方上周四在悉尼以東水域截獲船隻，拘捕一名新西蘭籍63歲男子，及一名持瑞士和斐濟雙重國籍54歲男子。其後，警方再在悉尼拘捕另外4名年齡介乎32到66歲的男子。

警方表示，行動經過兩年半時間調查，形容犯罪集團是一個跨國網絡。邊防部隊人員亦有參與拘捕行動，預料會有更多人被捕。聯邦警察發布照片，可見警員從船上卸下一袋袋證物，之後放上貨車運走。

澳洲警方去年底與大溪地展開聯合行動，搗破一個大型可卡因販毒集團，合共繳獲1.1公噸、總值3.6億澳元的可卡因，拘捕了15人。