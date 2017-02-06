让“天下无拐”不再遥远 中国公安机关 重拳打击拐卖儿童

(新华社北京5日电）近年来，中国公安机关通过“打拐神器”开展“全民反拐”，开展专项行动、跨国合作铸就打拐防线，创新机制完善打拐基础工作。在全面深化公安改革中，打拐工作再创佳绩，不仅有力提升了打击犯罪的能力水准，而且推动形成了人人参与反拐的良好局面。

中国打拐进入“网际网路+”时代，公安部儿童失踪信息紧急发布平台于2016年5月15日正式上线运行。该平台可协助各地公安机关打拐民警即时发布各地儿童失踪信息，并自动推送到失踪地周边一定范围内相关人群，让更多群眾准确获取相关信息，主动提供失踪儿童线索，协助公安机关破获拐卖案件。

2016年11月16日，公安部儿童失踪信息紧急发布平台二期上线，新接入支付宝、UC、手机淘宝、YunOS系统、腾讯QQ、百度、一点资讯、今日头条、360手机卫士、滴滴出行等新媒体和移动应用，进一步扩大了平台信息发布渠道和范围。

截至2016年12月31日，平台共发布失踪儿童信息648条，找回儿童611名，找回儿童比例达94.29%。其中解救被拐卖儿童27名，找回离家出走儿童358名。

一方面，运用信息化手段，借助民力，形成群防群治的打拐新局势；另一方面，在打拐的战场上，不断开展专项行动、跨国合作等方式让犯罪分子无路可逃。

2016年11月24日，一场涉及福建、江西、广东、云南等7省份的特大贩卖婴儿专案进行集中收网，共抓获犯罪嫌疑人157名，解救被拐卖儿童36名。

为严厉打击拐骗操纵聋哑人违法犯罪活动，2016年10月，公安部刑侦局打拐办部署四川、重庆、吉林、甘肃等13个省份公安机关开展集中收网，共抓获犯罪嫌疑人464名，解救被拐聋哑人98名，摧毁犯罪团伙75个，破获各类违法犯罪案件859起。

针对跨国拐卖犯罪突出问题，中国警方联合越南、缅甸等国家警方开展联合打拐行动。并先后与缅甸、越南、老挝、柬埔寨等国家签署了关于加强打击拐卖犯罪合作的政府间协定。

为加大对跨境拐卖犯罪的打击力度，中国在云南、广西边境地区与越南、缅甸、老挝建立了8个“打拐执法合作联络办公室”，形成定期会晤制度和重大案件、特殊案件随时通报会晤制度、刑事案件情报信息交流机制。

近年来，中国公安机关还立足打拐工作实际，针对实践中遇到的新情况、新问题，不断创新完善相关工作机制。

“收买几乎不追责”“买方无风险”一度成为拐卖妇女儿童犯罪屡打不绝的一个主要原因。为了从源头上打击拐卖犯罪，公安部会同立法机关研究修改刑法。在刑法修正案（九）中规定，收买被拐卖妇女、儿童的行为一律追究刑事责任。该修正案于2015年11月1日起施行，为打击拐卖犯罪买方市场提供了法律依据。

公安部于2009年建立打拐DNA信息库。近两年来，进一步完善了网上比对和线下调查核实等工作，截至目前已帮助4500余名被拐多年的儿童与家人团聚。2016年，有392名失踪或被拐多年的儿童通过比对和核实找到了亲人。

在创新机制的基础上，中国公安机关积极寻求社会力量支援打拐工作，通过微博微信新媒体平台加强与打拐志愿者和网民互动，随时收集线索、反馈意见，与“宝贝回家”网站建立合作机制，使网站遍布全国的20万名志愿者成为打拐工作的助手。（完）