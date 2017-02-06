阿富汗東部雪崩 增至119人死亡　

（喀布爾6日電）阿富汗官員周日說，過去3日阿富汗發生多宗雪崩，造成119人死亡，當中包括50人在一條村遇難，官員警告死亡數字仍會進一步上升。

雪崩於連日大雪後發生，中部和東北部省分受災，房屋被摧毀，並堵塞道路，令救援人員難以到達受災村落。

阿富汗災害管理和人道事務部長的發言人穆罕默迪表示，大部分死者來自偏遠的努爾斯坦省，當地一條村被雪崩所埋，最少50人死亡。在其他北部和中部省分，有54人喪生，另有89人在國內不同地區受傷。他說，超過190間屋被雪崩摧毀，另有50間嚴重損毀。他表示，雪崩亦殺死約550頭牲口，摧毀了1000多公頃農田。

北部帕爾旺省受災嚴重，省長阿西姆說，省內兩個地區發生雪崩，有16人死亡，另有8人受傷。已派出救援隊到受影響地區，但很多道路被大雪阻塞。他和其他官員說，續有來自偏遠地區的報告，死亡人數可能會增加。

由於大雪，阿富汗政府宣布周日為公眾假期。

另外，鄰國巴基斯的北部城鎮吉德拉爾一名官員說，當地發生雪崩，至少13人死亡，5間屋被埋，另有多人失蹤。