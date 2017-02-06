2017台北灯节开幕 主灯“小奇鸡”造型获赞

（新华社台北5日电）2017台北灯节4日晚登场，主灯“小奇鸡”设在西门町，充满流行元素的可爱造型吸引民眾纷纷拍照。主办方表示，由“小奇鸡”家族领衔的主展演区，每个装置颜色造型各异，搭配高科技动态灯光技术，为民眾打造一场街头剧场声光大秀。

西门町是台北潮流品牌、年轻人聚集之地。这也是台北灯节首次在城市西区举办。主视觉展演制作人冯建彰表示，这与台北灯节的传统举办地有很大不同，考虑这个区域的环形地形，因此决定打破过去只有一个主灯的概念。

主灯设计师不二良表示，这次特别为台北灯节量身打造主灯，除了“小奇鸡”外，还有家族成员“必胜哥”、“粉美妹”、“小蛋定”，突破以往以单一传统主灯为主角的设定，每个成员都有不同的个性设定，并融入西门町的年轻活力。

特意赶来观赏开幕点灯仪式的陈女士说，从北门沿著中华路一路走来，欣赏了不少花灯和光雕。

“沿途很热闹，很有过年的氛围。”她说，“小奇鸡”头戴潮帽、脚踩滑板，做出全力冲刺的造型，既新颖又可爱，非常吸睛。

由于西门町腹地狭小，晚间举办灯节开幕典礼时，人潮造成周边的交通大堵塞，也引发一些路人及民眾不满。

持续至2月12日的2017台北灯节，还特别规划了“西城嘉年华”大游行，通过装置艺术和各种装扮人物，带民眾领略台北城市文化的融合。多达30组的表演队伍，将在11日元宵节这天和民眾一起上街欢庆。