全州四邑同乡大团拜双喜庆典落幕 根属会夺趣味游戏竞赛冠军

(本报拿笃记者六日讯)由拿笃四邑公会承办的2017年全州四邑同乡新春大团拜，双喜庆典已在上周六圆满结束，明年2018年的全州大团拜由西海岸四邑公会主办，一项移交大会旗仪式已在周六的双喜联欢晚会上举行。

在为期两天的庆典中，与往年一样在第一天举行四邑同乡趣味游戏竞赛，出席的五个属会包括总会长拿督黄小娟所在的西海岸四邑公会、创会历史最久的山打根四邑公会、斗湖四邑公会、根地咬四邑公会以及主办区拿笃四邑公会乡亲们都热烈参与，场面热闹乐翻天。

是项配合年度庆典的趣味游戏竞赛假拿笃中学大礼堂举行，一共有五个游戏项目，包括1）招财进宝、2）好运连连、3）年年有余、4）竹岁平安、5）龙马精神。

出席的全州四邑同乡们老少都全情投入参与，大家不分彼此同欢共乐，掌声笑声连连。

比赛结果，出席代表人数也最多的山打根四邑公会以20分夺得冠军，根地咬四邑公会以19分1分之差屈居亚军，西海四邑公会以15分获季军，主办区拿笃四邑公会13分排名第四，斗湖四邑公会8分殿后第五名。

拿笃四邑公会名誉顾问朱爕群在当晚双喜联欢晚会上受邀主持颁奖，主席黄天福与谭汉忠等陪同，各属会代表在领奖后也各献唱一首新年歌助兴，场面殊盛。（26）