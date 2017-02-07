新年门户开放 百林率团结党领袖道贺 林邦成慨捐10万予育进

（斗湖6日讯）斗湖著名青年殷商，Great Sight集团主席拿督林邦成局绅新年开放门户，丹斯里百林率领团结党高层领袖亲临道贺。

拿督林邦成局绅也趁着农历新年这喜气洋洋的日子，捐献十万令吉予斗湖育进公学，充作该校兴建中的综合大楼之建筑基金。并即席将10万令吉捐款予育进公学董事林璧洲，丹斯里百林和拿督于墨斋等在场见证。

育进公学董事长沈宝发局绅赞扬拿督林邦成局绅对育进和教育的支持。

他说，拿督林邦成局绅一路来都非常支持该校，是该校一位长期赞助人。

他说，该校之前兴建另一栋课室时，拿督林邦成局绅也捐献了10万令吉。热爱教育的精神令人敬佩。

拿督林邦成局绅是于昨日中午在新安路珍宝园私邸举行农历新年门户开放，邀请亲戚及好友一起欢庆新年，有逾两百人出席。同时也邀请麒狮团采青助兴，现场一片喜气洋洋。

与拿督林邦成局绅私交甚笃的本州副首席部长兼沙巴团结堂主席丹斯里百林昨早在斗湖出席了在民众大会堂举行的斗湖国会议员新春联欢会后，也特别率领夫人潘斯里珍妮薇和团结党代主席兼联邦部长拿督麦斯穆、两位署理主席拿督于墨斋、拿督加米拉上议员、斗湖区国会议员兼联邦副高教部长拿督叶娟呈等团结党高层一起莅临林府向拿督林邦成局绅伉俪拜年，祝贺新年快乐。

斗湖市议会主席阿里苏斯也随同向拿督林邦成局绅伉俪拜年。

丹斯林百林伉俪等人在林府和来宾们谈笑风生，逗留了整三个小时才离开。（14）