笃乐龄协会新年歌唱赛 本周日41会员较高下

【本报拿笃记者6日讯】拿笃乐龄协会配合丁酉农历新年，将在本月十二日（星期天），即农历十六日举行会员新年歌曲歌唱比赛，以男女混合进行，一共有41位男女会员报名参加，反应相当热烈。

参赛者可以选唱华语或方言歌，但必需是有新年气氛的歌曲，比赛设冠亚季军及两名优胜奖。

拿笃乐龄协会主席谢荣光称，这是该会继本年正月一日举行会员方言歌唱比赛后，再一次在会员的要求下而举办上述新年歌曲歌唱比赛，让会员有一个交流的平台，展现歌艺，大家互相切磋交流联谊。

谢荣光主席称，比赛将在该会位于龙岗坑路轻工业区的新会所举行，由下午一时正开始，参赛者请携带正版伴唱光碟，並在比赛前半小时报到向音响组呈上光碟。

为示公平起见，一项出场序编号抽签仪式今天中午在乐龄会所公开举行，由会长谢荣光主持，副会长卓仕强、秘书邱培楠及康乐主任谭汉辉等理事见证。

以下为参赛歌手名单：

邓秋莲、彭艺莰、黄联兴、曾玉兰、王桂兰、戴星、钟月云、廖碧云、彭文光、谭汉辉、刘婷凤、戴福清、吴玉燕、李俊强、卓仕强、黄贵添、黄恒顺、李少金、杨镜南、邒殷光、周月清、王玉华、杜桂江、叶桠旎、邓绮莲、谭汉忠、林道明、郑美芳、刘荣隆、彭美莲、杨月香、邱贵祥、林淑晨、彭庆云、林啟光、戴福桃、陈惜莲、姜祥、林昇永、陈锦贤、钟清兰。（26）