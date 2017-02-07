笃区学联篮赛 中学组男女AB组将进行半决赛

（本报拿笃记者6日讯）由拿笃教育局所主催，拿笃育才小学所承办的【2017年拿笃区中小学学联篮球赛】开赛至今，经过三天来的二＋五场中小学学联赛，小学组的男女冠亚季军欲之呼出。明天还有两场比赛是启文对修正（女组）。另－场的比赛也是启文对修正（男组）。这两场比赛过后，成绩就可揭晓。

小学男女组夺标的机会很高，启文目前是二战二胜，剩下男女组赛是明天的决定成绩。中学组方面，男女AB组将进行半决赛. 男子进入半决赛A组正盟主是以三战三胜的圣多明尼中学(A). 副盟主是以三战二胜－负的阿加锡政中。男B组正盟主是以三战三胜的拿笃中学. 副盟主可能是理科中学或圣多明尼中学(B)( 理科中学与圣多明尼中学(B) 将在今晚比赛)。

中学女A组正盟主以二战二胜的圣多明尼中学(A). 副盟主以二战－胜一负的拿笃中学。女B组正盟主以二战二胜的阿加锡。副盟主是理科中学或圣多明尼中学（B）（理科中学与圣多明尼中学（B）（傍晚进行比赛）。

以下是明天六场的拿笃区中小学学联篮球赛赛程表：

二月七日（星期二）：

7.30AM: 启文对修正(小学女组）。

8.45AM：启文对修正（小学男组）。

10.00AM：A1圣多明尼中学(A)（正盟主）

B2理科中学或圣多明尼中学（B）（副盟主）(中学女组半决赛)。

11.15AM：B1阿加锡（正盟主）

A2拿笃中学（副盟主）(中学女组半决赛)。

2.00PM：A1圣多明尼中学(A)（正盟主）

B2理科中学或圣多明尼中学(B)（副盟主）(中学男组半决赛)。

3.15PM：B1拿笃中学（正盟主）

A2阿加锡政中（副盟主）(中学男组半决赛)。（31）