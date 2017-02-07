笃社区企业者公会大会 政府不断援助小型企业 纳斯仑吁把握机会

（本报拿笃记者6日讯）联邦种植业及原产部副部长拿督纳斯仑表示，政府向来都不断为小型企业者提供许多的援助，更重要的是企业者本身必须懂得珍惜和把握机会，否则政府的援助目的无法起得作用。

他说，中小型企业对国家及社会的经济发展扮演者重要的角色，但是倘若要让国内企业更加成功，企业者本身必须要建立良好的思维和态度，积极奋斗的态度是不可少的条件之一。

他续说，他在过去拨出10万令吉在慕希巴路回教堂附近建设一座小贩中心，主要是为了让该区的小型企业者拥有固定和更加理想的环境做生意，但是岂知经过了数月之后，该中心变得空荡荡，在该处营业的小贩寥寥无几。

经过一番了解之后，他说，该处小贩表示因为无法将营业单位出租，并委托他人进行自己的生意，所以许多小贩放弃在该处营业，此情况令他感到痛心。

拿督纳斯仑今日在拿笃社区企业者公会2017年第一次会员大会上致词时，如是表示。

他称，县议会发出的营业执照是给予申请者本身进行自己的生意，而不是在成功申请执照之后将生意委托或将执照出租予他人，然后自己却每月不劳而获地等待赚取租金。

他说，这并非是政府提供援助的用意，所以目前县议会将不会发出营业执照予凡是不亲自经营生意的人士。

“我们（政府）所希望的是看见企业者本身努力去经营自己的事业，这样才能确保事业有朝一日可以成功，我们更希望本地的中小型企业发展可以不断进步，所以为了要达致此目标，企业者的态度和纪律必须正确。”

另一方面，拿督纳斯仑表示，拿笃的中小型企业发展领域仍有许多进步的空间，企业者本身的知识和对于时事方面的认知程度也必须获得提升。例如政府过去数年已通过中小型企业贷款计划为中小型企业者提供援助，但是本地依然还有许多企业者仍不知有如此的援助计划。

因此，他认为，拿笃社区企业者公会的存在扮演着非常重要的角色，希望该会未来可以为更多的企业者带来更多好处，同时也带动拿笃本地的中小型企业者不断迈向成功之路。（19）