翠华台一马社区新春门户开放庆典 哈米莎 沙传统文化活动应永续

(本报斗湖六日讯) 翠华台一马社区2017丁酉年新春门户开放庆典今日上午于北路翠华台商店前成功举办，本州资源发展及资讯工艺助理部长拿督哈米莎受邀为主礼嘉宾。

拿督哈米莎致词时表示，他们每年都在此共庆佳节而均由卓新友等的筹办，祝贺他们成功筹办此盛会，希望来年举办更大盛会。

由于平日鲜少连系，举办此活动也使出席者亘相了解，促进连系，今年是鸡年，鸡是勤奋的动物，每日早上叫醒人们出外工作，虽然每年有不同生肖，但每年的龙麒狮均持续的为人们进行献艺表演，以前她小时，龙麒狮只有在市区才能看到表演而现在到处可见，这是多元种族传统文化。

这种活动应继续举办，因为我们有许多节庆，无论是哈芝节，加威节，丰收节或屠妖节我们都共同庆祝，这是一种特色与多元种族的团结，也是沙巴所见到的特色及传统文化，这些都必须被持续及捍卫，因为这是我们的重要元素以便亘相尊敬，在各种不同服饰下为经济，政治及人民繁盛下作出贡献。

加雅吁团结一致

斗湖新闻部主任莫哈末加雅致词时表示，这是每次举办的例常活动给予翠华台的居民参与，乃由翠华台一马社区主席卓新友等的筹办，没有他们筹办则不会有多元种的人士在此参与。

可以看到长久以来的种族谅解已长存在我们心中，特别是斗湖人民。

无论我们是什麽种族，语言，我们必须紧记团结一致，我们都在我们所爱的马来西亚里。这也是他们联办的亲民活动，一马社区也是他们新闻部的一个非政府组织。

卓新友：互相包容促进和谐

翠华台一马社区主席卓新友致词时表示他首先在此代表一马社区向各位华人同胞说声十分多谢出席者能够抽出宝贵的时间热心支持及出席今年2017年<翠华台一马社区>主办的新春门户开放庆典。

今早有热闹的埸面，到来的有华裔同胞，友族人士一起参与<新春门户开放庆典>透过新春门户开放庆典才能使到各族有彼此间的联系与沟通，虽然大家来自不同的宗教信仰和文化，但是有亘相包容，谅解和平相处。

马来西亚是一个多元种族的国家，各族在<和谐>方面做到更加多更加好，肯定了效果，我们华人文化常用的一句话是<国泰民安>, 各族国民才有更加好的明天和更加好的未来生活，而不是把种族情绪化带上网络，使它进一步恶化。

当天早上庆典成功举办首先要多谢今早的主礼嘉宾拿督哈米莎的出席和赞助，也更多谢联邦新闻局斗湖的全体官员的提供协助，更加多谢斗湖国会议员办事处的洪连辉能够抽出宝贵时间到来出席，他也很希望他每年都能够出席到来参与他们翠华台新春门户开放庆典。

他也藉此感谢支持及赞助者在此活动的协助。