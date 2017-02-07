陈金鼎恭祝大家新年进步 爱拼才会赢！

（本报拿笃记者6日讯）拿笃福建会馆主席陈金鼎在拿笃中学冷气礼堂举行天公诞祭拜仪式，召开2016年度常年会员大会上致词说：今晚的会员大会，一起见面、拜年。迎接丁酉(you)鸡年，我恭祝大家新年进步，万事如意。

今晚在这里，我们再度感激名誉顾问黄清辉乡长，关心教育，嘉惠宗亲，从去年起，再度慷慨赞助本会的会员子女学业奖励金。

各位，本会于1986年创会至今，31年来经历不少风雨。福建人在拿笃的人数虽不多，不过，在获得诸位先贤及乡长的通力合作精神下，在这些年来，拿笃福建会馆除了努力团结乡情，谋求同乡福利，也一直在不求回报、大力而且无私地支持有关拿笃华社的福祉事业。

作为华社乡团，我们除了要关心自己人的福利，也要关注国家时事的发展，尤其是与本身、华社及下一代息息相关的课题。

首要，华社目前就要倾尽全力捍卫国家宪法，坚决反对落实伊刑法。各位，极具争议的伊斯兰刑事法一旦通过落实，将对我国这个多元种族宗教文化社会，尤其是非穆斯林的日常生活，造成难以想像的大冲击。

在东南亚，邻国汶莱是第一个全面落实伊刑法的国家，旁观汶莱已经处处限制非穆斯林，包括禁止各族人民公开欢庆基督教节庆、农历新年舞狮、全面实施斋戒月令等各项非常不公平政策。

各位，如果大马最后通过落实伊刑法，借鉴汶莱的情况，我国也可能效法汶莱，以后华人不可公开庆祝农历新年、福建人不可集体拜天公、基督徒不再大事庆祝圣诞节，商场也不允许再出现多元节庆的装饰，如果没有了各族及各宗教圆融共庆的气息，那将是何等悲哀的景况！

马来西亚是世俗国，伊斯兰虽然是官方宗教，大马自建国以来一直是一个多元种族、文化、宗教信仰自由和谐中庸的国家，各族人民在宪法下享有公平理念与权益。

还有，各位亲爱的乡亲，处在多元民族与宗教文化的国度，我国的华人可以选择不参与政治，但华人一定要关心政治局势的演变，因为政治的力量永远将是一切的主宰。不论您喜欢与否，在一个多元族群的国家，种族人口和政治因素往往就是决定一切的力量。

近年来，我们的令吉不灵，马币贬值，经济发展放缓，百货通膨的压力，已使到广大商家及消费者，也面对着有别于过往的经商与生活压力。无论如何，关关难过关关过，衷心希望经济市道会否极泰来，也希望大家不应持有过于悲观的情绪，大家要相信爱拼才会赢！

福建会馆天公诞祭拜仪式及选举大会 17初选理事产生

（本报拿笃记者6日讯）拿笃福建会馆已于昨晚农历大年初九，在拿笃中学冷气礼堂举行天公诞祭拜仪式，同时召开2016年度常年会员大会，并选举2017年至2019年理事暨颁发“黄清辉会员子女优学獎励金”。

昨晚的大会顺利举行2017至2019年度理事会改选，投票选出17名初选理事，并讨论通过授权新任理事会，以合理价格洽购新会所，以及授权理事会，沽售现有会所以集资购之建议。

17名获选理事是陈金鼎、谢忆书、郑江基、许建良、谢志光、陈联发、李义益、刘毕和、方敏敏、刘秀花、刘婷凤、林育润、黄筑颖、谢国雄、蔡静莉、陈玉薇、蔡金录。两名非理事（查帐）：何承坚、谢志华。

该会员大会昨晚也通过2015年会员大会提案执行报告理事会提案，执行修改该会章程第七章(C)(iii)，第八章(A)(i)，第九章(B)及第十二章(A)，即每三年选举理事及查帐。初选:每三年常年会员大会选出15名理事及2名后补。理事会包括下列职位，任期三年，每三年由常年会员大会选出。所有理事任期三年，期满可以连任。会员大会选出2位非理事会成员担任查帐，任期三年，期满可以连任。上述执行报告，也于去年6月7日获得社团注册官批准修改章程，

该会在举行会员大会之前，于傍晚6时半先在会场礼堂外举行拜祭天公诞仪式，同沾福气，喜气洋洋。

完成会员大会及选举之后，大会分别邀请该会永名誉主席林本发、永久名誉顾问陈帝华、拿笃福建会馆主席陈金鼎、署理主席谢忆书、秘书许建良、财政谢志光、文教康乐主任方敏敏也见证及颁发2016 年度会员子女黄清辉优学奖励金各组获奖者，昨晚共有 49 名会员子女获得奖励金。

除了有丰富自由餐宴招待来宾，在昨晚，副主席郑江基夫人也现场颁发红包在场儿童，场面欢愉。（31）