华校新春联谊晚会 湖七校董教相聚欢

(本报斗湖7日讯)斗湖国民学校暨幼稚园董事部昨晚于该校篮球埸轮值举办一年一度斗湖华校新春联谊晚会。

总共有来自斗湖七间华校董事，老师及校长与退休校长协会成员出席。

斗湖国民学校董事长卓添运致词时表示，时光飞逝，岁月如梭。一年一度的新春联谊会，他们又见面了。对他而言，联谊会不仅是把大家聚在一起把酒言欢，而是一种情谊的积淀。此时此刻，大家借着这一集会，不分你我，联络感情。大家不妨开怀畅饮，畅所欲言，彼此交换办校理念和学校方针。因此，每年的联谊会都是一次情的碰撞，谊的升华，缘的重温。

斗湖的华文教育能办得有声有色，这全都赖于各校董事会成员群策群力，劳心劳力，有者更是出钱出力，充分发挥团队的力量，缔造了今日斗湖各华小的荣耀，让我们在教育领域足以媲美他州的华小。而沙巴董联斗湖分会，斗湖华小工委会，退休校长及高级助理协会的成员则扮演着重要的角色，无时无刻地照顾着斗湖学校及教师们，为大家谋求福利及培训机会。彼此之间的相互合作关系紧紧相连，唇齿相依，是大家有目共睹的。

华文教育在我国经历无数的风雨波折，起落浮沉，他相信大家走在这条路上，想必历尽磨练，吃尽苦头，可是大家都本着华文教育必须传承下去的信念，披荆斩棘，不言累，不放弃，让华教扎根，永垂不朽。

斗湖华小校长协会主席钟孟丽致词时表示，当晚晚宴有重大意义乃是聚合斗湖华小教育工作者大家聚集一堂交流及看有什麽改进的地方，或有更好建议为华小构提升及进一步成长，乘此也告诉董事长们，这个二月十四日，沙巴华校总监学谭永福将过来斗湖召集会议请董事长们出席，早上与各校董事长见面，下午则与各校华文科组长各校校长见面，届时有个交流会，希望抽空出席。

她也感谢国民董事会慷慨宴请他们，希望这传统永远延续。(14)