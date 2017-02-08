斗湖卓氏宗亲会新春晚会 卓道仁：四楼旧会所不便年长会员 计划新购店屋楼下出租楼上会所

(本报斗湖讯)沙巴州斗湖卓氏宗亲会青年团昨晚于斗湖加略山城市教会冠冕水晶宫成功举办2017丁酉年新春晚会。

当晚宴开二十八席约有二百余人出席参与其盛，晚会尚进行会所筹募活动，总共筹获二万二千四百七十六令吉，其中包括会长卓道仁，永久名誉顾问卓添运，永久名誉顾问卓日明，永久名誉会长卓秋明，永久名誉顾问卓玉光及内部查账卓达权等人纷纷响应捐献。

晚会节目有红包幸运抽獎，大合唱，卡拉ok献唱及新春唐装旗袍赛，结果陈钢获獎。除此之外，当晚每一位出席者也获得红包一份。

该会主席卓道仁致词时表示高兴在每年新春卓家子女均聚在一起分享新春喜悦，在此致上谢意，因为他们的支持，他们的活动得以进行。

一年很快过去，相信他们心里都充满欢喜喜乐，因为家庭，儿女一年比一年长大，虽然年长的大一岁，但他们都充满安慰及喜乐，该会已创立十五周年，他们也很到宗亲们的支持，他们的出席使到晚会更加有色彩。

记得在上年三月会员大会时也多谢宗亲在会员大会通过议案授权理事会售卖华嘉会所，而该会所已售出，当然他们也要买回一间会所，这是当晚所要分享，会员大会没有当晚那麽多会员出席，当晚约有二百八十余人出席晚会，所以他要在当晚为卓家成员分享卓家内部事宜。

由于华嘉会所已售出，理事会要重新买过一间会所，他们已物色到新而适合的会所，但要经过会员大会的批准，目前该会所经过讨论，讨价还价以六十三万价格售予他们，他们手上有二十六万，包括手续费应欠四十万。

他解释没何要卖华嘉会所，因为四层楼，很多上了年纪会员难上会所，为了未来接班人的容易运作，所以他们决定买一间店屋，楼下租出，楼上做会所，他们才有永久收入，这是他们真正的目的。

要买新会所要有很多精神，金钱，体力来思考这个大问题，尚要经过会员大会批准，当晚也会有一个小筹募会所基金，希望他们多加支持。当然，他们所欠尚要筹款，也向全亚洲的卓氏筹款，经过通电话，他们也愿意资助。

筹委会主任卓美华致词时表示代表全体筹委向各出席者致谢，也感谢所有筹委会成员以便活动顺利举行。(14)