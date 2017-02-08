邬氏宗亲会新春晚会及大会改选

邬玉琼：发挥宗谊互助精神

（斗湖7日讯）邬氏宗亲会（斗湖）成功于本月5日（年初九）在夜来香餐厅，举办“2017丁酉年新春联欢晚会、第二届（2015至2017）第二次常年会员大会暨改选第三届（2017至2019）理事会”，参与宗亲及家眷人数约180人，大家共聚一堂度过了愉快的新春聚餐。

主席邬进元致词时表示，斗湖邬氏宗亲会5年前成立，目的是联络及凝聚邬氏同宗们力量，发挥同宗同根，同舟共济精神，展开各种有利的活动，传承及发扬中华的优秀传统文化，今天我们都已做到上述的目标。

他说，据非正式估计，斗湖区邬氏宗亲至少有数百人，这股力量不容忽视，但如果没有一个平台带动、团结和联系宗亲们，有再大力量也将如散沙，而宗亲们的子孙未来在街上碰面也互相不认识，这是非常可惜的事情。

邬进元呼吁更多同宗加入宗亲会，大家一条心搞好邬氏宗亲会，有钱出钱，有力出力，为传承邬氏良好精神文化做出应有的贡献，为邬氏宗族创造出更美好的明天。

他呼吁还未入会的宗亲们，踊跃领取入会表格参加宗亲会，壮大宗亲会力量，为同宗们谋求各项福利，任何咨询欢迎联系秀英（012-8139369）、道强（019-8831625），育忠（012-8615426）、天福（019-8839957）、进元（012-7772525）或俊平（019-8631200）。

筹委会主任邬玉琼致谢词时表示，聚餐联谊活动是提供一个平台，让平时忙碌生活的宗亲们可齐聚一堂，互相交流以及互相认识，以达致“邬氏一家亲”精神，团结宗亲感情，发挥宗谊互助的精神。

她感谢该会永久名誉主席忠龙、永久名誉主席兼会务顾问甲必丹明辉联合赞助当晚的敬老红包。

邬玉琼也感谢该会顾问汉奎、顾问来璁、主席进元、署理主席俊平、副主席道强、理事秀英及理事国民，分别赞助礼篮及年柑等，还有全体理事大家有钱出钱，有力出力，使得当晚的宴会能够成功举办。

邬进元：凝聚力量壮大组织

（斗湖7日讯）邬氏宗亲会（斗湖）主席邬进元表示，如今资讯工艺发达，沟通联系很容易，但互相交流不能只依靠电讯工具，宗亲们情谊还是要面对面接触，透过沟通互相关怀帮助才能培够养出来的。

所以，他盼望会员宗亲们多多出席参与活动，大家见面多了，自然便能够日久情深，以后便是手足情深的一家人了。

邬进元是于本月5日（年初九）在夜来香餐厅，举办的“新春联欢晚会、第二届（2015至2017）第二次常年会员大会暨改选第三届（2017至2019）理事会”上致词时，如此表示。

邬进元感谢前任主席邬忠龙宗亲，理事们的信任，以及会员们给予的支持，使他能担任第2届（2015至2017）主席，带领宗亲会共同前进。

他说，该宗亲会自2012年12月18日创会至今，走过5个年头，会员以斗湖本坡的宗亲为主，然而还有很多宗亲仍未入会，他呼吁有更多宗亲踊跃入会，因为唯有组织强大，才能有更大的力量为会员谋求更多的福利。

邬进元说，邬氏宗亲会不但是血缘性及地缘性的组织，也是世界性组织，世界邬氏宗亲总会已在2016年在中国广州成立，接着湖北、湖南及四川也相继成立宗亲会。

他继称，斗湖则是在马来西亚首个成立该宗亲会的城镇，接着是亚庇市，今年4月23日吉隆坡也将成立邬氏宗亲会。

因此只要是姓邬的人，大家不分区域，都是含着血浓于水的渊源，和“天下邬氏一家亲”是不争事实，五洲四海之内，一脉相传，万古流芳是邬姓人士所要争取的目标，让我们把邬氏宗亲会发扬光大！

另外，该宗亲会今年的常年大会获得45位会员参与，反应非常踊跃，并在全体会员一致通过情况下，接纳由署理主席俊平所提出的“2年一届理事会任期改成3年一届理事会任期”临时动议提案。

15初选理事产生

在选举新届理事会方面，大会恭请该会永久名誉主席兼会务顾问甲必丹邬明辉担任临时议长，并顺利选出15名初选理事，他们是：俊平、进元、育忠、顺发、道强、国民、秀英、安宝、玉媚、文杰、爱婷、玉琼、天福、月招及两君，他们将另择日期召开复选会议，以互相选出各个主要职务。（14）