黄超希率40乡亲赴会 全州四邑同乡大团拜

（本报斗湖7日讯）沙巴州四邑公会联合会主催及拿笃四邑公会于日前于拿笃承办的「2017丁酉年全州四邑同乡新春大团拜」，斗湖四邑公会逾四十位乡亲会员在会长黄超希带领乡亲会员包括该会永久名誉会长以及永久名誉顾问前往赴会，踊跃参与其盛，并且载兴归来。

此盛会请到联合会总会长拿督黄小娟担任主礼嘉宾。

主办当局也于（农历正月初七）星期五傍晚6时30分，假拿笃中学大礼堂设欢迎宴，以盛情招待外埠嘉宾们，与此同时举办卡拉OK歌唱比赛。歌赛分A, B, C三组进行，即13至21岁为A组，22至44岁为B组及45岁以上为C组。斗湖四邑公会也在各组卡拉OK歌唱比赛中都获得不俗的成绩。

獎励方面，凡在各组别获得冠军者将获得200令吉现金獎，优秀獎4名得主将各获50令吉现金獎，最佳服装獎及最佳台风獎得主各获100令吉。

同时，为了使一年一度的大团拜活动内容更丰富，大会也农历正月初八早上9时，假拿笃中学大礼堂举办趣味游戏，游戏项目有五项即招财进宝，好运连连，步步高升，竹岁平安及龙马精神。斗湖四邑公会也获得第五名。

此两项竞赛活动皆由联合会总会长拿督黄小娟主持。

接著在傍晚6时30分，假拿笃中学大礼堂举行「2017丁酉年全州四邑同乡新春大团拜」，当晚拿笃四邑公会也将同步庆祝创会30周年纪念。明年的全州四邑同乡新春大团拜将轮值西海岸四邑公会承办之。（L）