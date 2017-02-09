「每逢佳節胖三斤」 黑省「胖虎」威嚴盡失

中央社北京9日訊)最近在大陸的社群網站（微博）瘋狂轉貼哈爾濱東北虎的照片，只見照片中的老虎，圓滾滾、懶洋洋的模樣，讓大陸網友拿來揶揄，這正是吃完年菜，過完年後的景象！

新加坡新傳媒8頻道報導，這些照片最開始是由微博用户「當時我就震驚了」在2月初所上傳的，他還配合照片寫到：「承認了吧，這就是過完年的你。」只見網友紛紛表示意見，有的呼應說「每逢佳節胖三斤，這句話没毛病」，也有的針對老虎評論表示，老虎胖得像海獅一樣。

儘管照片有趣歸有趣，但另一方面也引起了網民對這些老虎健康的關切。餵養這些老虎的東北虎林園園方表示，不需要擔心老虎狀況，並稱，老虎在冬季增加體重很常見，牠們現在雖然過重，但到春天體重就會自然減輕。

然而，國外的專家卻有不同的看法，保育組織「生而自由基金會」的主席特拉維斯向英國都市報表示，「這些老虎看起來非常肥胖，顯示出，吃的是既不恰當且違反自然的飲食。」他並批評，老虎宛如遭到囚禁，缺乏足夠的運動與應有的行為。

都市報報導，這已經不是東北虎林園首次發生餵食爭議。兩年前，曾有報導指出，園方讓部分老虎處在飢餓、「絕望」的狀態，讓遊客購買牛肉條餵食老虎，有時餵食者還會邊餵邊玩弄老虎一番。