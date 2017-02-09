中國邊檢機關將在入境檢查時 留存外國人指紋

(香港中通社9日电)中国公安部近日发布公告称，2017年，中国边检机关将分批在全国对外开放口岸对入境中国的14（含）至70（含）周岁外国人留存指纹，持外交护照或有对等互惠安排等情形的外国人可以免留指纹。2月10日将在深圳机场等口岸开展试点，其后陆续推广实施。

据澎湃新闻2月9日报道，根据公告，对符合以下情形的入境外国人，可以免留指纹：持外交护照或持中国外交、礼遇签证的人员，但有对等安排的国家人员除外；根据双边协议或互惠安排，互相给予免留指纹安排的人员；按照公安部有关规定，给予集中办理入境手续便利的外国副部级（含）以上官员及其所率领的代表团成员；十指指纹均残缺或十枚指纹均无法留存的人员；特殊情况下，经公安部同意免予留存指纹的人员。

公安部有关负责人说，此举系根据出境入境管理法有关规定，经国务院批准，决定对入境外国人留存指纹等人体生物识别信息。

“留存出境入境人员的生物识别信息是加强出入境管理的重要举措，目前国际上已有多个国家实施这一措施。”公安部有关负责人说，中国边检机关将采取有效措施提高口岸通关效率，维护正常出入境秩序，不断提升出入境管理服务水平。（完）