丹路轻工业区基设严重损坏 当局受促采行动修葺

（本报拿笃记者8日讯）拿笃丹路Ming Huat小巷附近的小型工业商店区多项基设严重损坏以及扰人已久的民生问题迟迟未获得有关当局关注，该区市民迫切促请当局尽快采取维修和管制行动，为居民挽回舒适及卫生的环境。

道路四处窟窿

一名社会热心人士吴先生今日向本报记者表示，上述地区的基本设施严重欠佳，尤其是道路设施方面更是急需获得维修和改善，凡是到过该区的人士都知道该处道路到处窟窿，有些窟窿甚至又大又深，车型较小的车子若不慎驶过，肯定会导致车底损坏。

此外，大窟窿在雨后会积水，一旦出现积水情况，道路使用者难以辨认该路段是否有窟窿，所以这些情况都会对道路使用者构成安全威胁。

废车霸占停车位

除了道路严重损坏之外，该处路边也停放着许多废车，甚至有些废车就是直接停泊在公共停车位。该处地区范围不大，而且小型工业店，如汽车维修行、电器维修行等甚多，每天前往检查或维修车子的顾客也多，因此出现严重缺乏停车位问题，再加上废车霸占公共停车位，导致该处停车位严重不足。

据吴先生表示，有些废车停放在该处已有数年之久，甚至停放到连车底地面都长满杂草。

路面沟盖被偷 导致路面出现深坑

接着，路面的多个水沟盖也不见踪影，相信是被不法之徒偷了卖掉，导致路面出现深坑。不过，该处有心业者见况后，自造一个木制沟盖将深坑盖住，以免对路人或车子构成不必要的意外。

不过，无论如何，重新安置回已被偷窃的沟盖是政府当局的责任，以确保道路使用者的安全，有关当局应该设法处理此况。

草丛成垃圾堆积区

此外，该处设有固定的垃圾亭，但是却没有垃圾槽，因此所有工业废料和垃圾都随意堆积在草丛。有关当局应该尽快重新为该处安置新的大型垃圾槽，以便该区工业废料有足够和适合的地方扔丢。

而且，垃圾收集承包商也应该定期前往收拾垃圾，否则久而久之如此的情况将会导致该处成为蚊虫滋生的温床。

上述种种的基设欠佳和环境卫生已困扰该处业者和居民多年，居民希望有关当局可以关于关注，并且尽快采取维修行动，让该处环境可以恢复良好水准，让业者可以在舒适的环境下工作，同时也确保道路使用者安全获得获得保障。（19）