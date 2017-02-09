去年訪台人次創歷史新高 惟陸客大減一成六

(台北9日訊)台灣自從民進黨政府上台後，訪台的大陸旅客人數大減，但根據台灣交通部觀光局統計，2016年訪台旅客總人次為1069萬，較2015年增長2.4%，並創下歷史新高，其中日本、南韓及東南亞旅客人增加抵消了大陸遊客大幅下降的影響。

台觀光局上周發布觀光統計數據顯示，2016年訪台旅客人次仍然以陸客最多，佔整體旅客總數的33%，達351萬人次，卻較2015年減少16%。

除大陸以外，來自其他地區的旅客以日本的190萬人次排第二、佔整體人數17.7%，較去年增加16.5%；南韓則排第三，為88萬人次、佔佔整體人次8.3%，增34.3%。但去年訪台人次增長最多的地區為泰國，來台旅客人數增幅達 57.3%，另外越南、菲律賓旅客也分別增長 34.3%和23.9%。

據行政院主計總處解釋，除馬來西亞及新加坡等免簽證國家外，台政府從2015年11月起，針對其他東南亞主要國家，如印尼、印度、越南、菲律賓、泰國，實施優質團旅客觀光簽證簡化措施，是帶動東南亞旅客大幅增長的主因。

自去年520民進黨執政後，大陸從政治、外交、經濟、軍事等各個層面加大對台施壓力度，訪台大陸旅客人數更大減。去年9月，台灣多個觀光旅遊業團體在總統府前發動大規模遊行抗議，批評政府拒絕承認「九二共識」，讓觀光旅遊業大受打擊，業界希望台灣的總統蔡英文正視觀光旅遊業的困境並採取補救措施。