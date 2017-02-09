市会热线 社媒 手机程序 反应欠佳民众受促善用

（本报斗湖8日讯）公众受促善用斗湖市议会投诉的热线电话号码，社交媒体与手机应用程序。

虽然市议会在去年九月份的会客日上大力推介专接投诉的热线电话号码，社交媒体与手机应用程序，好让公眾更方便进行投诉活动，然而根据市议会相关部门人员透露，半年来的使用率反应差强人意。

有关人员表示，绝大多数的投诉案件仍然由公众透过政党或部门人员反映，而且并非向投诉柜台而是向各市议会高层人员直接寻找相关部门人员。

广大市民对地方政府所辟的投诉管径缺乏热衷，实属可惜，因为根据规定，每个政府部门所设立的投诉管径，务必接待及协助解决有关的事项。

因为案件将自动进入电脑程序中，并将由相关的监督单位进行调查有关投诉的进展，因此也是投诉者进行投诉的另一个保障。

无论如何，打算作出投诉或寻求援助的民眾，必须作好事前准备有关的资料，以便方便有关部门作出调查或跟进，或许这也是许多市民却步主因，因为本身也没有对面对的问题进行资料搜集，即使遇上再世包青天也枉然。

斗湖市议会投诉热线电话号码是：089701666，投诉柜台编号是：10号及11号，投诉手机应用程序与号码是：WhatsApp(0138866375)。

另外，公众也可以游览网页http://www.not.Sarah.gov.my或到面子书地址：Majlis Perbandaran Tawau进一步了解市议会的内部与对外操作及处理公众事务程序，公众也能借此留言给建议，评语或投诉。(18#)