沙巴近期亦将展开 取缔市面猪毛刷

（本报拿笃记者8日讯）针对目前轰动工商市场的“猪毛漆刷”课题，国内贸易、合作社及消费事务沙巴分局局长哈玛达利表示，该局目前仍在等待总部的指示，并会在短期内展开检查行动。

目前就“猪毛漆刷”课题，国内多个州属的国内贸易、合作社及消费事务局已展开检查行动，有关行动昨日也已在砂拉越展开，不过沙巴州方面仍未有任何动静。

哈玛达利今日接受《亚洲时报》访问时表示，有关检查行动目前并未在拿笃展开，同样的位于亚庇的当局总部也未展开任何行动。主要是代表沙巴州的当局官员目前仍在布城全国总部出席相关课题的简报会，沙巴州的当局官员一旦返回州内之后，有关检查行动将会展开进行。

他说，在有关检查行动未正式宣布展开前，该局不宜透露任何的详情，惟他促请所有相关商家在有关行动进行过程中给予该局全力的配合，以便检查工作可以顺利进行和完成。

此外，对于民间盛传有部分商家因避免生意上的损失，因此趁该局未展开行动前将所有疑是使用猪毛制作的漆刷，尤其是来自中国的漆刷一概收藏起来，避免被充公。

针对上述传闻，一名位于发佳商业中心五金店的号东黄文金表示，因为目前有关漆刷正面临敏感时期，所以他相信商家并非因为害怕蒙受损失而故意将有关漆刷收藏起来。

“我目前也暂时将凡疑是使用猪毛做的漆刷收起来，尽管有穆斯林顾客前来购买，我也将会诚实告知他们暂时不卖，一切都必须等待有关当局将样本进行检验后才按照当局的指示做出下一步行动。”

他续说，本地市场所售卖的漆刷确实多数来自于中国，但是不一定所有来自中国的漆刷都是用猪毛所制作，也要辨认漆刷是来自中国哪一个地区，例如来自内蒙古的漆刷产品多数是使用马尾毛发做的，所以这一点必须清楚分辨。

黄文金对于政府所采取的相关执法行动也深感无奈，因为毕竟有关的漆刷在市场上已售卖多年，但是却偏偏现在才出现问题。他指出，倘若货物被充公，商家肯定会面对生意的损失，但是无论如何，执法当局的命令最终还是得遵守。（19）