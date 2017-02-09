湖市会新吊车上路 乱泊车主当心！

（本报斗湖8日讯）斗湖人今后再胡乱停泊就下车，当心回来时就要到北路新山区巴西布迪的市议会工厂领车了!

斗湖市议会订购的吊车昨天抵达市议会并由市议会主席阿里祖兹亲自代表接过。在场见证者包括市议会副主席阿达夫，秘书长佐瑟彭及副秘书长(外勤)苏菲安。

这辆吊车是交通小组在2016年3月份，即现任市议会主席上任不久时在常月大会上建议购买，在当时立刻获准并采购。

斗湖市议会购置吊车，以对付那些在住宅区及工业区废置已久的烂车，同时也可将一些阻塞去路的车辆吊走。

交通小组常大提出购吊车要求时，也建议时向柔佛新山市议会看齐，只需要在废置车辆的车镜上张贴告示，要求车主在两个星期内自行搬走，再加上拍照作证，逾期就可以利用吊车将废置车辆吊走。

斗湖的交通执法单位，在研究柔佛新山市议会的方案之后，也认为可行，以免各方面一直找借口拖延本地的废置车辆案件。

一些明显妨碍交通的交通工具，若被举报或被发现时，可以立刻吊走无需通知，这样就不会发生像以往，即使执法单位锁车轮，也被剪断铁链的事情重演。

吊走的交通工具将会被拖到市议会在北路新山区巴西布迪的工厂停放。该工厂预料在今年3月份将完成建设。

无论如何，吊车并非立刻投入服务，除了尚需让驾驶员熟悉操作之外，也要暂时等待工厂完成后才正式使用，到时将是斗湖公路牛仔们的末日。(18#)