特朗普致函習近平 迎美中新時代

(中央社 華盛頓9日專電)白宮今晚說，美國總統特朗普今天致函中國國家主席習近平，感謝他日前發來的就職賀函。不同於與其他國家元首通電話，特朗普選擇回信給習近平，展開上任後兩人首次接觸。

一向講求快速反應、又對推特愛不釋手的特朗普選擇以傳統的書信往來方式，與習近平展開溝通。白宮聲明指出，特朗普在信中提到，期待與習近平合作，發展讓美中都得利的建設性關係。

不同於過往白宮主人的慣例，特朗普今年未賀農曆春節，過去，美國總統會在春節期間、為有過春節習俗的亞裔美國人及華文社會盟邦送上賀詞。

而特朗普今天在信中則說，除要感謝習近平日前給他的祝賀就職信函外，他也祝福中國民眾元宵節快樂，雞年行大運（prosperous Year of the Rooster）。

特朗普上任後與習近平的第一次接觸，以書信往來的方式表達行禮如儀的互動，根據白宮公布的內容，特朗普並未像上任前受訪時提到，是否要重新談判美國的「一中政策」。

特朗普在就職前與台灣的總統蔡英文通電話後，又質疑美國遵守「一中政策」的必要性，讓美國學界及輿論多為接下來「特習時代」的美中關係高度憂慮。

而中國駐美國大使館日前舉辦新春活動，特朗普的長女伊凡卡．特朗普帶女兒出席，因此引發不小討論，大陸方面有聲音認為，伊凡卡．特朗普能為父親在美中關係間扮演潤滑劑的角色。

特朗普致函習近平

外交部：高度讚賞

（中新社北京9日电）中国外交部发言人陆慷9日在例行记者会上证实，中方已收到美国总统特朗普致中国国家主席习近平的信函。

据报道，特朗普总统2月8日致信习近平主席，祝习主席和中国人民元宵节快乐，并表示希望与中方发展建设性关系。陆慷对此表示，中方已收到特朗普总统致习近平主席的信函。中方高度赞赏特朗普总统对习近平主席和中国人民的节日祝贺。

陆慷说，中方高度重视发展中美关系。正如习近平主席指出，中美两国在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣等方面肩负着特殊的重要责任，拥有广泛的共同利益。合作是中美两国唯一的正确选择。

陆慷表示，中方愿与美方一道，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，拓展合作、管控分歧，推动中美关系在健康稳定基础上取得更大发展。（完）