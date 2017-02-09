耗350万取代20年旧机 湖医院启用新CT扫描器

(本报斗湖8日讯)耗资三百五十万令吉已提升的CT扫描仪器目前已在斗湖中央医院开始操作以取代二十年前的旧CT扫描仪器。

全国民政党副主席丹斯里拿督刘荣华准将因获得市民投诉后到斗湖中央医院视察而获得上述消息。

他表示感谢当天下午医生们欢迎他前来视察，其实当午他的到来乃为了解CT扫描仪器，因为受到许多人民向他投诉，作为全国民政党副主席的他，也是斗湖的社会领袖他到来了解事实情况。

他也代表沙巴东海岸，特别是代表斗湖人民特别感谢首相，卫生部长，卫生部首席秘书，卫生部总监， 国家首席秘书丹斯里亚里韩沙安排的拨款即是三百五十万令吉来提升斗湖中央医院的CT扫描仪器，也感谢丹斯里亚里韩沙<领养>斗湖医院。

据他所知，斗湖以前的CT扫描仪器已有二十年之久，二十年不曾提升，由于首相及国家首席秘书等的关心，斗湖获得一架全新的CT扫描器，他相信随著有这架CT扫描仪器，斗湖的病人们不必担心要送至那里进行扫描，也不会面对任何问题，因为医院有这设施。

在斗湖中央医院总监罗里玛及副总监亚士曼及医生们通力合作下，提升的CT扫描仪器已开始使用，CT扫描仪器对病人内部病情是相当重要的，希望在他们的协助及关心病人的情操下，斗湖中央医院能继续获得拨款及有个新的形象。

他也在此作出澄清，最近所报导医院CT扫描器有问题及不接受病人 用CT扫描器检验是不正确的，他被告知，那些紧急病人需要CT扫描器扫描的是由医院付费让病人至两个私人诊所进行，那些非紧急个案则安排至拿笃进行，也没有叫人民自行付费，除非病人不要到上述的两间私人中心或拿笃进行扫描，最近媒体所述是不正确的，也将不会是一项该院的课题，若只指责一方的怪责是不合理的，其实该院的总监罗里玛，副总监亚士曼等对病人都很关心，就算他在早上三时或五时致电予他们都从不会拒绝他，尤其是罗里玛总监及亚士曼副总监从没有隐瞒及开放的态度让他前来视察，在民政党看来这是一个很好的现象。多年来，每个时候，医院一直在改正及增加，以前医院墙有菌的问题，自从国家首席秘书丹斯里亚里韩沙到来观察后便做好了，在看到医院癌症病房的简陋后，便立刻改为独立式病房并增加设备，彼等都一直在改进。

他希望有什麽问题要经过观察了解才知道事情真相，勿只偏向一边说词。

他也获悉医院设备将会有所增加，人民政治领袖受促能够与卫生部及医院通力合作以便斗湖获得更好医药设备。

他在这新春佳节感谢医院全体同人对他的欢迎，也不忘记感谢首相拨款予卫生部，也感谢卫生部长拿督斯里苏巴玛廉，卫生部首席秘书及国家首席秘书等拨出款项，希望其能惠及斗湖的病人们。(14)