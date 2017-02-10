一公斤包装食油短缺 春节后延烧至餐厅业

（本报讯）继一般民眾买不到一公斤包装食油后，食油短缺问题在新春后延烧至餐厅业者，成为亚庇及兵南邦一带廿年来最严重现象！

这些业者昨日申诉彼等为购买食油日夜奔波及提心吊胆，只因担心翌日无法开店做生意，问题已经严重到可能无法正常开店做生意的地步。

他们要求首席部长拿督慕沙阿曼立即出面解决，争取提高沙巴的食油固打。

来自兵南邦千禧园商业中心的三家餐馆业者依原克里斯南（Krishnan餐厅）、司徒炫楠（兴凰）及诺尔诺莫（Padimas Cafe）昨日联合召开记者会时这麽表示。

依原克里斯南表示，除了政府津贴的包装食油外，近日来市面上连五公斤瓶装食油都被一扫而空，上周二他几乎因为买不到食油而无法开店，身为餐厅业者，他们如今每天必须四处跋涉，才找到一、两桶，仅足够第二天使用，接下来又要为买油而忙。

他说：「我们面对很重压力，这也是我的父母经营餐厅业廿年来首次遇到这麽严重的问题。」

他表示，彼等若向供应商买油，以前可以一次购买廿加仑，但现在他们只卖两加仑，因为来货很有限，他们必须分配给所有的顾客；如果彼等说说不够，供应商会叫等下一次船期，但没有人知道下一次船期是几时。

依原表示，据他向西马的商家了解，西马并没有发生食油短缺的现象，可见问题是出在沙巴食油固打短缺。

他说，马来西亚是全球生产棕油第二多的国家，沙巴是全马出产棕油最大的州属，但是沙巴却买不到食油，是无法令人接受的。

他说，其实自政府撤销食油津贴之后，业者就面对买不到食油的问题，只是一直在忍耐而没有公开作出指责，是因为他们相信政府有能力解决这问题，如今发现问题不但得不到解决，反而日趋严重。

提到州社会发展及消费人事务部长拿督再娜阿末指食油短缺是因为有人囤积造成，他说，无论是甚麽原因，政府都有责任解决问题，及检讨现有食油销售机制。

他说，食油短缺对商家造成很大的困扰，原本人手就短缺，请不到人，如今还要调派员工到处去买油，再加上其他材料价格都上涨，如面粉、洋葱、马铃薯、香料及食油的价格都在节节上升。

司徒炫楠也说，他向食油供应商要求购买以加仑计算的食油时，获悉只有持特别准证者才能销售加仑计算的食油。（020）