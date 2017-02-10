入冬最强寒流来袭 全台至少34人猝死

(台北10日訊)台灣迎來入冬以來最強寒潮，昨晚新北淡水區錄得6.7℃低溫，是入冬以來最低紀錄，今日凌晨更一度出現6℃低溫，另有8個觀測站同樣創下今年最低溫，至少34人昨疑因氣溫驟降猝死。台灣中央氣象局預測，今明溫度會再下滑，中、北部清晨出現10℃以下低溫，新竹、苗栗地區的最低體感溫度只有2至3℃。

氣象局針對台南以北、宜蘭、花蓮、金門、馬祖等18縣市發布低溫特報。今日北部低溫約8至9℃，若再加上風力及濕度因素，北部的體感溫度甚至僅有2至3℃。

據各縣市消防局統計，昨天凌晨到晚間8時，至少34人疑因氣溫驟降，突然休克昏倒，送醫前已無生命迹象，搶救後仍宣告不治。

據台北市消防局統計，昨日共收4宗到院前死亡個案，死者均為80歲以上長者。而新北市昨日則共7名患者失去生命迹象、到院前心肺功能停止送醫，僅1人搶救成功，6人不治，死者年齡大都超過60歲以上，且有高血壓、心臟病等慢性疾病。

台中市消防局則表示，昨日共收到8宗到院前死亡案件，死者中除一名為30歲男性，其餘7名死者則為50至90歲。彰化縣則有4宗疑似天冷，引發身體不適死亡案件。基隆、宜蘭、花蓮、屏東等地亦共收到逾10疑因天氣寒冷而猝死個案。