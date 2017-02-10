刘荣华赞何天信领导才能 慨捐5千令吉予客家公会

(本报斗湖讯)斗湖客家公会永久名誉顾问丹斯里刘荣华准将偕兼夫人潘斯里拿汀欧玉莲荣誉少校亲自的出席了由该会所主办的新春大团拜联欢晚会，更即席的宣布捐助5千令吉予该会作为活动基金。

刘荣华偕夫人的亲自出席了晚会，让客家公会的全体上下感到荣幸之际，更受到该会的麒麟团的起舞的迊接，也受到主席何天信及理事会成员等热诚接待。

刘荣华的亲临到会，让整个晚会生色不少，他的捐献表示他对公会的有更好表现的期待，也说明他对何天信的领导团充满信心和支持。

刘荣华表示，他感谢和荣幸的受到敦聘为永久名誉顾问，职是所在，他必需要做到顾而问之，因此，他向来都在关注公会的进展和理事会的表现。

他说：「我很高兴的看到何主席自接任以来展示了他的领导才能，亲力而为的去执行任务，把会务推出另一个发展高峰，除了办好斗湖本身的事务，更把斗湖客家公会的发展推向全州和全国化，我要再度的恭贺何主席和妇女组主任黄美景和青年团廖运光，美景和运光两人，不但当选沙州的联合会的妇女组主任和青年团团长，更当选全国的妇女组主席和青年团副团长，这是罕现的成就，是斗湖客家公会全体努力和亮丽的成就所取得功绩。」

刘氏表示他会与公会保持更密切的联系，经常的给予顾而问之，也欢迊公会有需要他效劳时，尽量的找他，他一定会尽力而为。

何天信主席则对刘荣华的亲自携领夫人出席和捐款表示感谢，并强调，在大家的协助及关心下，他俱信心会把公会办得更好，身为主席，他明白自己的责任，但全体的支持和合作能是重要的。(14)