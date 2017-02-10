助肯达拉公寓申请分层地契 吴华山吁更多有实力居民入会 对症下药拟策解决

（亚庇九日讯）马华兵南邦区会主席拿督吴华山，呼吁甘拜园肯达拉公寓第一期居民协会，当前之急便是招收更多有知识实力的居民，加入该协会领导层以便配合他（吴华山），以寻求解决苦候了30年的分层地契问题。

他昨晚于此间甘拜园肯达拉公寓第一期与大约二百五十位居民，同欢共庆二零一七年马华丁酉年新春联欢会上，在致词时这麽说。

吴华山称其很乐意挺身协助解决肯达拉公寓第一期居民所面对的问题，但现时须要找出问题根源的所在，就譬如医生看病须要查出病源。吴氏对拿了入伙纸已卅载，甚至有者屋主已作故留给了第二代，且也到了抱孙的高龄，仍然未领到分层地契，闻了实在感到悲伤。

吴华山认为每一个发展商不要只顾及赚钱心态，应要有责任心在售屋后，把房产权就是地契，这份极为重要文件即要弄妥当交予买主。

亦是沙巴房地产发展商公会会长拿督吴华山指出，肯达拉公寓的发展商已被法庭宣判破产，该发展商也不是该会会员，但它秉持社会义务责任，伸山援手帮助肯达拉公寓居民解决这个问题。

在数月前，肯达拉居民协会通过房学文及马华党员罗华梅，向其反映在报章上阅到拿督吴华山在短短三个月内已为斯里甘拜园屋主取得了地契的好消息，可否也帮忙肯德拉第１期居民解决已苦候了卅年的分层地契。

这是吴氏在会唔第二期居民协会主席时，获得该会主席如此回应，一切呈序即将完成，并答谢其的关注。

吴氏称其在六个月前就透过该公寓居民协会副主席房学交，多谢房学文召集全部居民出席讲座会，由他亲自解释该公寓面对分层地契问题。

吴华山当场亲自向肯达拉公寓第一期的全部屋主及居民，详细解释并如何解决当前苦候了卅年无下文的分层地契问题，可谓用心良苦。

他称肯达拉公寓第一期在卅年前已取得入伙纸，当时的地政部或土地测量局，尚未有分层地契的条款，仅只有单幢地契（BLOCK TITLE），意思指一幢公寓建竣后拥有一百间单位，即全部屋主联合在单幢地契内，且依然可以各别单位进行卖买。

他指后来随著时代的变迁，发展商面对缺乏地段发展的问题，沙巴州房屋发展也效仿吉隆坡，由平地起往高兴建的趋势，就产生了分层地契。

他说，肯达拉公寓分成为第一期和第二期，且两边地契是不一样的，第二期地契现时在土地测量局接近完成办理，然后就将移交第二期居民协会。

吴华山说，之后基于晋入该公寓第二期计划时，新法令规定发展商须缴清更换土地用途的地税，惟第一期则未缴交地税及尚欠四十五万令吉，以及原有的发展商破产倒闭，因此另外还得付聘特许测量师为六幢公寓重新画图。

吴华山续说，我们已预备好了钱，但是他们打铁要趁热去找出公寓卅年前的绘图，所以我们急需要一组年轻又有干劲的人加入居民协会，每日跟进到几个相关单位这些文件拿到来交由测量师，以便让委托的测量师著手处理呈上土地测量局。

在拿督吴华山建议之下，于去年的沙巴房地生大会上获得通过一个提案，即由该公会先支付五十万令吉及其本负责另外十万令吉，以预支土地转用途的税务、付聘测量师大约廿万令吉费用。要不然是没有任何一个居民来帮助其他居民支付这个款项。如有不足数额，即由他（吴华山）答应扛下不足的余额费用。

他希望第一期居民协会能够自助起来，与其配合搞好这个地契问题，帮助该公寓居民共两百八十八间单位解决此个问题。

吴华山说，当居民协会改组后，他便能够带领新的领导层，拜会本州地方政府及房屋部长拿督哈芝芝，以获得承认这个居民协会的合法地位，为肯达拉公寓第一期申请分层地契的代办单位。

他说，接著第二个步骤是将带领他们拜会州破产局，因为该发展商已宣告破产多年，该局官员将是代表破产发展啇的合法代表及签署地契的重要人物。

吴华山也表示，由于沙巴发展商公会只是应允预支所欠的土地税及测量费约六十万令吉，在分层地契批准交予破产局的当儿，该局将授权发展商公会与居民协会共同委托的律师楼，负责掌管二百八十八份地契，以便通知全部居民来领取这地契。

而全部二百八十八名屋主将平均分担这笔六十万令吉数额，在由律师楼索取分层地层文件即付款，以还回给发展商公会。每个单位大约须缴付二千二百五十令吉而已。

吴华山也道来何为该公寓第二期，为何能较快于第一期办理地契问题，那是第二期居民协会领导层里有工程师、绘测师等等知识专业人士，了解并亲力亲为办理分层地契。

他亦希望第一期居民协会必须要有责任感，每月缴交管理费予居民协会，聘员清理及保持该公寓周围的家居管理、清洁、保安等等。

在场计有马华兵南邦区会署理主席拿督江升俊太平局绅、筹委会主席罗华美、甘拜园社区发展领袖廖时生、副秘书长立章、碧华利甲必丹王进良、妇女组主任邱美玉律师、青年团团长黄佑丰、东贡岸乡村发展及安全委员会主席许国雄、钻石园乡村发展及安全委员会主席张大卫及等。

上述联欢会由兵南邦马华区会、N19甘拜园城市发展委员会、乡村发展委员会、社区发展局联合主办。它吸引约有二百名居民出席，以及安排有舞龙舞狮表演，而吴华山现场亲自派红包予长者、青年人及小朋友，同欢共庆佳节。