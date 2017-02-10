姚道强抨刻意刁难五金商家 取缔猪毛产品矫枉过正

(亚庇 9日讯) 自由民主党最高理事兼宗教和谐局主任姚道强硕士抨击贸消部刻意刁难五金商家。漆刷是作为裝修工具，水彩筆及毛筆却是作为文具的一种，断不会有人用来刷食物当餐具或作洗身擦脸。为何有人苦苦爭论执著是否是清真品而小题大作，矫枉过正呢？

他表示，过去的一年里，我国社会持续陷在「清真」或「不清真」的争吵风波中。农历华人新年没有过完，宗教政治走向明显又右倾，清真课题马上燃烧。售卖了数十年的猪鬃毛漆刷、水彩筆及毛筆，如今却遭到贸消部的突击取缔，并将之充公，实在令业者始料未及。此番行动是否合法还有待质疑，却马上引起国内非穆斯林社会，尤其是华社华商们的强烈不满和反弹。

他說，这课题明显是在《每日新闻》炒作报道后，制造了许多不必要的混淆，实在无法不叫人去怀疑当局执法是否拥有其他的意图。

他說：「如此商品在大马售卖并非昨日之事 ; 这已经存在数十年之久，曾几何时有关当局向业者们清楚说明如何执行该条例？或如何与其他商品分开展示售卖，并要贴上标签说明商品的成分 ?

「贸消部不应该在完全没有预警，欠缺有效管制和沟通下，就鲁莽地取缔商家充公商品，这是非常错误、不专业和欠公道的检举行动。

「再说，此次取缔行动所援引的 2013年贸易商品(由猪或狗的任何部分制作的物品) 条规，却只规定相关的商品必须拥有相关的制作原料标签，而并没有赋权贸消部任何权力去充公、没收、抑或禁售。

「 我国伊斯兰化日趋明显以致许多人被舆论牵引思维和行动，这是大家必须正视和加以纠正的事情。此次贸消部如此冒然的行动就是一个明显的例子，这是不应该发生的举动。

「贸消部原本只是负责监管国内贸易活动，現在突然毫无预警之下大肆取缔疑含有猪成份的漆刷、水彩筆及毛筆，这样举动似乎已经是政治、宗教不分了 ? 不专业的执法行为只会撕裂多元社会和谐，扩大种族间的裂痕，制造更为严重的宗教紧张。如此下去，任何政府部门或执法机构都将沦为伊斯兰发展局的车马，这的确令人感到担忧的。」

姚氏指出，贸消部理应清楚知道马来西亚联邦是君主立宪的中庸世俗国家，不是神权伊斯兰国。多元民族间可以彼此接纳和包容，长期以来共存享有和睦共处的文化而自豪。

他敦促当局在进行任何的执法举动都必须根据标准程序办事，拥有智慧的去处理问题，并以高度敏感和专业操守执行，不能被任何舆论牵着鼻子走，冒然去突击商家和大肆没收他人商品只会令更多的人反感和制造更多的误解。