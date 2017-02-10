客家公会新春大团拜联欢晚会 何天信吁开拓更美好明天

(本报斗湖讯)斗湖客家公会主席何天信指出，根据公会章程，本届理事会即将于今年三月十二日召开常年会员大会，届时希望会员乡亲踊跃出席会议。这次大会将会进行理事会改选，他吁请会员们除了踊跃出席外，并提名和推荐贤能会员乡亲，提名竞选加入新届理事会，为公会作出服务。

他强调，公会是一个大家庭，并不属于任何人士或机构的资产，凡是会员均有同等机会参与。竞选也是以民主制度进行，有选举必有入选与落选局面，这是健全的民主过程，受推荐的会员必须要成熟接受民主的结果，改选过后大家必须再继续团结归队。

斗湖客家公会于五日晚上在巴中丘福局绅礼堂主办2017丁酉年新春大团拜联欢晚会，他在晚会上致词时如是吁促。

他表示，衷心感谢大家出席参与公会一年一度的新春大团拜联欢活动。际此，一年伊始春意犹浓的时刻，让我们一齐以无比愉快的心情，送走了猴年迎接鸡年的到临，同欢共庆，场面热闹欢欣，同声祝愿今后的岁月里，全球能风调雨顺，国泰民安，同时也吁请乡亲们提高意识，醒觉全球性的经济市场局势变数，由于我国零吉贬值，加上油价飊升，物赁难免水涨船高，大家必须要谨慎开源节流，以客家人具有的传统勤俭把守精神，来渡过这个困难的时机。

他说：「按照华人的传统习俗，多数人都认为春节新年是一年中最大的节日，不论贫富，男女老少，当新年将要到来时，家家户户都在忙于准备过年的事项，在外坡甚至外国某生的子女，也在千远水路外赶回家来过年。经过一整年的辛劳，在外搵食打拼，回来与家人团聚，暂且放松心情，自我“犒赏”一番，才不致辜负人生。包罗万象的庆祝节日不胜数举，纵情地吃喝玩乐，各有所取，极其尽享春节的快乐，但也只不过是三、四日的时间，有者则申请工作年假一直到元宵节过后，才意兴阑珊的收敛起散漫的心，再回到各自的岗位，向所立下的目标，开始新一年的打拼，以期开拓出更美好的明天。

他说，有鉴于斗湖广大的同属乡亲们，散居区域较广，平时都各自奔波为生活忙碌，一年中鲜少有彼此相聚的机会，为此公会多年来都在农历新年期间，举办年度性的新春团拜活动，广邀父老乡亲、各界人士、男女老少，齐来互相交流祝贺，观赏和感受客家人的麒麟及华裔的文化，优良习俗及刻苦的精神，以让后辈也能留下深刻印象，继而加以弘扬传承。

在结束的演说前，也表示也不忘感谢该会麒麟团、巴中校友会金龙团、斗湖艺文体育会醒狮团、DoReMi、Summer Girls、育进校友舞蹈、该会歌咏团及多位男女歌手们，将为大会带来精彩的演出，他要向大家致予衷心的感激，还有大团拜晚会的全体执委为全场作出妥善的安排，以及社会贤达，同属硕彦所作出支持，资助红包等，致予最崇高的谢意．顺此恭祝大家新年进步；家庭幸福；万事如意。

出席的贵宾有前任青年体育部长丹斯里拿督刘荣华准将偕夫人潘斯里拿汀欧玉莲荣誉少校，斗湖华人社团联合会会长拿督杨志辉荣誉少校，拿督彭胜欢，中华商会会长罗思辉等人。

当晚的节目也多姿多彩，表演者有公会本身的麒麟团贺岁采青，育进校友会的扯铃，巴中舞蹈团的年年红，巴中校友会的金龙团，DoReMi的舞蹈团及艺文体育会醒狮团。

出席的贵宾们也受邀联合以刺破气球仪式以示开幕，至于呈献歌儿的歌手有罗碧美、杨洁、刘记林，孙庆禹及Summer Girls. (14)