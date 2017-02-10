小蚂蚁方爱凌一行人 携新春礼品送暖安老院

（本报斗湖讯）在结束了“爱凌新春晚宴迎财神”后，「二零零八年度经典金曲歌赛」冠军歌手小蚂蚁方爱凌周日与一班歌手，小舞蹈员将舞台移至安老院，除了相赠日常用品，糕点，年柑，健康粥及带来表演外，另外更相赠红包，温馨的问候与互动更是这次探访旅途中最主要的意义之一。

在趁着华人农历新年还没结束前，方爱凌周日早上九时就率员约三十人前往安老院，此行最大的意义除了能为老人家们带来欢乐之外，另外也能借此表达对长者的感恩及认同，让这群不幸人士能体会到来自不同阶层人士的关怀。

在此行中，歌手与家长们都纷纷盛情赞助食品与礼品，他们包括了赞助鸡蛋及红包的陈惠霞，赞助米粉及红包的简凤梅，赞助包装水的邓月云，赞助甜点的EILEEN KA,赞助糕点的DICKY YAP,烹煮健康粥的方爱凌，赞助豆沙饼的邓瑞莲及符翠芬，赞助年柑的彭兰珍，赞助日常用品及红包的罗碧美，赞助饼干毛巾的DORIS，赞助红包的MICHELLE KA等。

在满足了老人家的口腹之后，出席的小舞蹈员也带来精彩的舞蹈表演，而在场的歌手同样也呈现多首曲子，为老人家们带来视觉及听觉上的娱乐。

可贵的是，在是次拜访中，出席者也少不了的当然是对老人家的寒暄问暖，来自每个参与者的祝福更逗的老人家们乐开怀。