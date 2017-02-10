巴中运动会开幕仪式 彭灵强：强身健体备战未来

(本报斗湖9日讯)巴华中学2017年常年运动大会在今天早上，即二月九日(星期四)上午八时正在该校玉和运动场举办，校友会主席彭灵强董事主持开幕仪式。

该校永久名誉董事长、名誉董事长、顾问、中华商会理事、巴中董事、津桥学院董事、校友会执委等均有出席，并有学生家长及校友前来观礼。

彭灵强董事致开幕讲词时表示，该校向来重视德智体群美五育的均衡发展。学校的软硬体设备，都配合五育的发展，不断地改进和充实，尤其是体育设备可说是相当齐全，可供体育老师有效地教导体育课业和训练学生的体能。

他透露，近年来该校学生代表外出参加各种运动比赛，都有优异的表现，必须感谢体育老师苦心教导。

他提醒学弟妹们，今日世界科技和资讯发达，社会进步迅速，变迁也大，人们面对的考验和挑战，也越来越严峻，即使有高深的学问，好的干才，如果没有健康的身体和旺盛的精力来应付，是难有成就的。

因此，他希望同学们多利用课余时间，从事体能的训练，充分利用学校的各种体育设备，使自己从小就训练好身体，以备将来面对各种考验及挑战。

最后，他宣布巴华中学2017年度常年运动大会正式开幕 ，并在校长李爱玲博士的陪同下，主持了各队建儿代表的宣誓仪式及队伍步操。

此项运动分红、黄、青、蓝四队，根据年龄分成男甲、男乙、女甲 、女乙四队进行，每组角逐的田赛和径赛共有15项，全部参赛的健儿约有二百人，此项盛会共进行两天。

此外，该校循例在十日上午九时安排4x100m男女公开赛及贵宾组赛，男女公开赛是邀请斗湖各中学派出男女代表队参加 ，贵宾组则邀请董事会、中华商会理事会、津桥学院董事会及校友理事会组队参加，贵宾组獎品由董事长蔡德强局绅报效。

闭幕仪式在明天(2月10日)星期五，上午九时四十五分举行，由张溧航副校长主持。(18#)