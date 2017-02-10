暴雪猛襲美東 紐約一夜降逾10°C

(紐約10日訊)美國紐約市的天氣在一夜之間，經歷了「冰火兩重天」的戲劇性轉變。2月8日周三中午，中央公園錄得攝氏17度氣溫，打破自1964年以來的2月最高紀錄；但就在一夜之間，整個美東地區迎來了今年冬季最大的暴風雪，由賓夕凡尼亞至波士頓地區的降雪量普遍達20至40厘米，一夜披雪。紐約周四氣溫最低只剩攝氏1度。

周四的大風雪由凌晨3時許開始，最高每小時降雪量達5至7厘米，且夾雜時速40公里的狂風。因應惡劣天氣，紐約市、長島和新澤西州都宣布緊急應變方案，全部學校停課，公共交通減班，公務員也因應實際情況採取彈性上班機制。

紐約市出動了近700輛撒鹽車在五大區道路撒鹽，另有1600多輛剷雪車在全市範圍內隨時待命出動，移走街上積雪。機場方面，直至9日早上，紐約地區有近3000個航班被取消或改期，紐約和新澤西州州長，紐約市長等都發表講話，呼籲民眾盡量留在家中，以減少出行意外。

今次暴風雪的另一個危險因素，是結成冰塊的積雪。由於前一日氣候溫暖，暴風雪開始時下的是濕雪，在氣溫驟降之下迅速凝成冰塊，對行人和汽車來說都是莫大危險。交通局提醒車主，盡可能使用高速公路或主幹道行駛，汽車最好裝上防滑雪設備如胎鏈等，另外最少應預備一家拖車公司的電話，以備應急之用。市長白思豪稱，無論如何安全最重要。由周三晚7時開始，紐約市有2400名工人24小時待命，應付今個冬季以來侵襲紐約地區最大一次的暴風雪。