福建会馆新春联欢晚会 池必德吁团结拼搏

(本报斗湖九日讯)斗湖福建会馆日前于本坡一著名餐厅成功举办2017丁酉年新春联欢晚会。

该会主席池必德致欢迎词时表示，银猴辞旧，金鸡迎新。在春节即将到来之际，我们满怀喜悦，在这里欢聚一堂，共庆新春佳节。

在此，他代表斗湖福建会馆向全体同乡及家属，向退休的老同乡致以满满的祝福，祝大家新年好！ 刚刚过去了猴年引来了鸡会年，是我们要更加团结拼搏、真抓实干、取得累累硕果的一年。

在这一年里，我们坚持以发展福建会馆为第一要务，创新的领导模式，强调年轻化，开明化，使各项会务得到了创意性的发挥。 在这一年里，我们坚持与时俱进，大胆创新，深化年轻化制度改革，全面栽培年轻一代的领导层，因为我们也不年轻了，年轻人活力强，思维新，他本身就是从青年团开始服务会馆，现在当了领导人，很了解栽培年轻领导层的重要性，他在这里呼吁同乡们让孩子参与福建青年团，这里可以开阔人脉，广交朋友，同时服务会馆，为福建会馆的发展共同努力。

林妹妹祝大家身体健康

筹备会主任林妹妹在致谢词时表示感谢当晚的会员来宾踊跃出席。

时间过得真快，正所谓“春花含笑意，爆竹增欢声”，在这样一个充满着喜庆欢乐的新年里，我们大家汇聚一起，来庆祝新一年的到来。她祝大家新年快乐，身体健康，新年发大财。

他们举办新春联欢会是趁着新春的新气息。在过去一年来，为生活忙碌了一整年，今天我们相聚在一起，话家常，彼此交流重温乡音，应该值得我们去珍惜当晚的聚会。

她勉励福建同乡们，丙申年已成过去，丁酉鸡年是充满喜乐和春满人间的新希望，大家共同去迎接和塑造美好的未来，展现出大家的智慧和毅力，去实现我们美好的未来。(14)