禽流感疫情升温 台当局多部门紧急应对

(中新社台北10日电)据台湾《联合报》10日报道，台当局“农委会”自9日起在台东、花莲、宜兰组成针对禽流感疫情的联合防线，并在苏花公路沿线设置拦查消毒站。“农委会”新任主委林聪贤称，禽流感防疫工作将被列为当前首要任务。

5日，花莲县一只被拾获的死亡幼鹅被确诊为H5N6高病原性禽流感个案。“农委会”防检局后证实，此个案是曾在日韩肆虐的H5N6禽流感病毒首度在台湾被发现。

“农委会”9日称，依据当天运禽车辆行驶路线，临近的宜兰、台东皆被列为警示区。林聪贤介绍，宜兰因不少养禽场附近为候鸟聚居地，已成为“高风险区域”。

自入冬以来，台湾禽流感疫情有升温迹象。今年1月至今，全台养殖场已发现禽流感疫情13次，累计扑杀近13万只家禽，仅云林县1月发现疫情次数已超过2016年该县总和。

2月4日，台“卫福部”疾管署公布今年首例境外移入的人感染H7N9禽流感病例。感染者返台10天后才被确诊的新闻被爆出后，舆论指责机场入境体温筛检不过关。

据悉，疾管署已针对该个案相关接触者进行主动追踪并建立档案，若接触者出现发烧、咳嗽等类流感症状时，将协助其就医。此外，该署已通过联系窗口通报世界卫生组织及大陆方面防疫部门。署长周志浩还表示，已准备好230万人份的抗病毒药剂和超过3500万份的防疫品等。

和林聪贤同期履新的“卫福部”部长陈时中在8日的交接仪式上亦表示，上任后第一挑战同为面对禽流感疫情。

台“卫福部”官网发文介绍，陈时中团队在上任首日即邀请专家、学者召开传染病防治会议。专家提出加强四方面工作建议，一是跨部会及地方合作，二是检疫与疫情监测，三是完善检验防疫整备，四是民众沟通及卫教。

此外，台湾近日还出现入冬以来最大范围降温。据中央社10日报道，全台18个平地测站陆续出现该站入冬以来的最冷纪录，新北市淡水区于9日21时许出现的6.7摄氏度为全台入冬以来最低气温。《中国时报》9日的报道还称，台北、台中、基隆、宜兰等地消防局当天报告多起老人送医不治的案例，怀疑与近日天气变化较大有关。

防检局曾指出，冬季是禽流感易发季节，疫病传播风险高，且近日大陆冷气团南下，气温变化大，易造成禽只抵抗力降低，增加疫病发生的机率。呼吁业者提高警觉严加防备，实时通报可疑案例。（完）