美上訴庭繼續暫緩入境禁令 特朗普揚言再上訴

(三藩市10日訊)美國三藩市聯邦上訴法院就特朗普政府入境禁令上訴案作出裁決，繼續暫緩執行特朗普對7個回教國家民眾的「落閘令」。特朗普在裁決後不久便在社交網站twitter貼文，暗示會上訴至最高法院。

第九巡迴上訴法院由3名法官組成的裁判小組，一致裁定維持西雅圖地區法院法官羅巴爾的裁決。羅巴爾上周五頒令全國暫緩執行落閘令，准許被禁國家旅客入境美國。

判決出爐後不久，特朗普隨即在twitter開火，暗示會繼續上訴：「法庭見，我們國家的安全正處危急關頭！」不過遭華盛頓州州長英斯利貼文反嘲：「總統先生，剛在法庭見過你，而且我們打倒你。」華盛頓州是有份入稟反對落閘令的州份之一，其總檢察長弗格森在上訴庭裁決後稱，特朗普應該收回他那「滿是瑕疵、倉卒且危險」的禁令。

美國司法部長塞申斯在宣誓上任第一天就遭挫敗；司法部在回應上訴法院裁決時稱，正研究裁決並考慮可以作出的選項。

上月27日，特朗普簽署行政命令，決定在未來120天內，暫停所有難民入境，以便進行充分的背景審查；在未來90天內，暫停向伊朗、蘇丹、敍利亞、利比亞、索馬里、也門和伊拉克7國公民發放簽證。

特朗普曾在twitter連發多篇貼文，炮轟首先阻撓落閘令的羅巴爾，並以「所謂的法官」稱呼他。