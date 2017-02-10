访老人院及孤儿院送礼派红包 热心青年春节献温情

（本报讯）人间处处有温情！配合农历新年的到来，亚庇一班青年日前在Green Buddy、Advance cell store S/B及喜临门，三间公司的召集下，特前往京那律老人院及孤儿院进行拜访，与老耆及孤儿们一同欢庆新年，为他们献上关怀。

配合有关拜访活动，他们除了为老耆及孤儿们献上新年礼品外，也分发新年红包及一些日常用品及电器等等，以作对他们的关怀。而每位老人家及小朋友在领取了有关礼物之后也显得非常高兴。

他们今日也特别准备了新年午餐予老耆们，同时也与老耆们一同进行捞生及唱新年歌曲，现场充满浓厚的新年气氛。

另一方面，该青年们也特别邀请了爱薇舞蹈坊前来义务为老耆们进行表演，所带来的舞蹈为《蝴蝶仙子》。

据京那律老人院院长露丝娜指出，该院为沙巴州福利局属下的一所老人院，成立于1994年，目前共有94位老人，其中男性有60及女性有34位。

她非常感谢大家能趁着新年前往老人院拜访老耆们，同时也希望能有更多社团组织前来探访这些无依无靠的老人家，以便让他们在晚年的生活中不会显得孤单。

上述拜访活动也特别获得了善心人士胡振隆赞助两个中心一台40寸Led电视。其他参与的公司及人士包括了：商道爱心天使、Leslie、姚智豪、B’Angel、莲花山Kok、龙Auto、Sound Perfect、威圣集团、圣城活力、Langsung Maju S/B、德延药业、金塘、蒸好食、Tok Kelapa、WWTFM Group、Axtrada(M)S/B及Excel Pave S/B。 （040）