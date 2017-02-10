陈泓缣：船难事件后须检讨 保障旅游业者权益

（本报讯）沙巴民主行动党秘书兼斯里丹绒区州议员陈泓缣昨日呼吁州政府重新检讨十五吨以下船只只可运载十二人法律，而不是一味怪罪旅游业者船只超载造成沉船意外。

他表示接获经营旅游船运业者的投诉，指十五吨以下的船只是由州政府所管辖，不论船只大小只能运载十二人，并不符合经济效益。

他说，业者指只允许十二人上船，固然会出现「超载」情况。

陈泓缣是联同沙巴行动党主席兼山打根区国会议员黄天发及该党一眾州委在该党沙巴总部举行的记者会上这麽表示。

他指出，随著本州旅游业勃兴发展，州政府有必要认真看待业者的利益，也应设法保障他们的权益。

●沙巴行动党顾问兼亚庇区国会议员黄仕平也表示，载送游客至仙本那各岛屿的船只很多都是「超载」的，这是屡见不鲜的情况。

他表示，如果不是州政府的「愚蠢」政策，业者们也不会以身试法，事实上州政府需要重新检讨这项不符合经济效益的条例。

黄天发则呼吁州政府尽快公布「环滩岛沉船事件」报告，以让人民知道真相。

他说：「自从这宗令人伤心的沉船事件发生后，到了今天还未结案，仍然有人尚未被寻获，但是真相到底真相如何？没有人知道，只看到政府之间互相指质而己，而且也没有任何部门要在这事件上负起全责。」

他讥评国阵政府在事件之后，却把视眼转移到码头合不合法的问题上，「难道我们不是要关注该业者是否有准证？安全措施是否做得不够好？载客人数是不是太多？救生衣是否残旧不可用？而不是那个码头的问题。」

他说，目前最紧要的是要查出真相，以便当局著手处理后，以便这类悲剧不会再发生。（020）