香港葵涌安荫邨火警 一老妇葬身火海 3人不适送院

(香港中通社10日电)香港新界葵涌安荫邨10日发生夺命火警，消防员在单位内发现一具烧焦女性尸体，证实是一名80岁的女住客，另有3人不适需送院治理。香港消防处表示，会成立专案组调查起火原因。

综合香港媒体报道，当天早上约8时半，安荫邨耀荫楼8楼一个单位起火。火势猛烈，火舌和浓烟波及楼上的单位。大厦约150名住客疏散到地下暂避。

事发时，有街坊拍摄到怀疑是死者的最后呼救。身在睡房位置的死者手持白色毛巾，不断伸手于窗外求救。经过约18秒奋力求救后，死者便不见踪影，单位的火势更一发不可收拾，蔓延至全屋。

消防处4分钟后赶抵现场，共调派12辆消防车、5辆救护车及58名消防员协助救援，约半小时后将火扑灭。火警期间，至少有3名住客怀疑吸入浓烟不适送院。

涉事单位的窗框烧至脱落，楼上单位的窗户被熏黑，现场地面布满瓦砾。消防员进入涉事单位调查后，在睡房内靠近窗边位置发现一具烧焦女性尸体。

住在涉事单位对面的住客说，火警来得突然，一开门便有浓烟攻入，故未能逃生，最后由消防员协助逃离现场。

死者的家属有到场了解。有消息指，死者家中摆放香炉，该单位约1年前曾因香炉灰点燃报纸起火，她自行将火扑灭。（完）