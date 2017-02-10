黄天发呼吁州政府 阻止取缔猪毛产品

（本报讯）沙巴民主行动党主席黄天发昨日力促沙巴州政府及执法当局，切莫让在西马乃至砂拉越发生的联邦国内贸消部取缔猪鬃毛工具行动刁难沙巴商家。

他指出，州政府必须设法阻止相同事件在沙巴出现，以维持著本州社会和谐，不要被他人炒作这项课题。

他说：「贸消部在西马等取缔售卖为猪鬃毛制造漆刷、水彩笔及毛笔的商家，掀起了轩然大波，所幸仍未蔓延至本州。」

黄天发也是山打根区国会议员，他是联同沙巴行动党一眾州委在该党沙巴总部举行的记者会上这麽表示。

他指出，国阵成员党也必须关注这项课题，以一起维护本州安宁，尤其劝阻执法当局勿展开突击取缔的行动。

他说，使用猪鬃毛制成的文具有大马立国五十多年的历史，从来就不是问，政府却在未事先说明下采取执法行动，「不仅如此，被取缔的商家面对十万以上的罚款，已经让本州商家极为担心。」

另一方面，沙巴行动党顾问兼亚庇区国会议员黄仕平挑战政府举出合适条例，指出猪鬃毛制成的文具是不合法售卖。

沙巴行动党秘书兼斯里丹绒区州议员陈泓缣质疑该取缔行动是意图跳动宗教情绪，转移「油价涨」的视线。

他抨击贸消部在经济不景的当下，突击取缔充公怀疑含有猪毛漆刷行动为矫枉过正，再度引起不必要的「清真」与「非清真」物品争议。

他警告沙巴贸消部勿跟随联邦步伐，矫枉过正执法，「多元种族的社会，需要谨守社会敏感度，别制造不必要的宗教冲突……政府不应该指责商家，制造商家不关注穆斯林消费者的敏感性，这难道不是意图挑起宗教矛盾吗？

「贸消部突击取缔充公猪毛漆刷行动的出发点，不是引导商家如何据法律进行标记并分隔，反之一味地充公漆刷来惩罚商家，是为劳民伤财。毕竟，商家摆卖各类漆刷多年来都没问题。」

陈氏表示，贸消部此举也显示政府无视当今经济不景的现实，在毫无预警以及没有任何缓冲期的前提下，突击取缔五金商、充公猪毛漆刷，是故意刁难商家的做法，进而增加商家营业成本。

他说：「贸消部有权对违反规则的商家采取行动，但是当局也应检讨相关规则是否合理和清晰，最重要是确保商家已经知道和明白相关规则，而不是刻意制造『商家不关注穆斯林消费者敏感性』的错误印象，避免各族之间产生猜疑和误会。」（020）