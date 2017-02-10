1月迄今展开5肃毒行动 笃警严打毒品

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拿笃警区主任韩查阿末助理总监在肃毒组主任莫哈默阿斯里助理警监（左）以及肃毒组调查官拉菲达（右）陪同下主持新闻发布会。

（本报拿笃记者9日讯）拿笃警方肃毒组在今年1月至2月7日期间展开了5项肃毒行动，并充公总值达2万3千500令吉的毒品，肃毒行动将会持续展开，社会“毒虫”败类有难了！

拿笃警区主任韩查阿末助理总监今日在新闻发布会上表示，警方肃毒组非常严厉看待毒品泛滥的现象，并且将会持续性地展开行动打击毒品罪案，将更多的社会败类绳之以法。

根据警方肃毒组的新闻发布资料显示，在今年1月的第一项肃毒行动是于1月1日下午1时30分，在诗南路展开。肃毒组接获有关毒贩的可靠情报后，在诗南路拦截并逮捕当时正开着一辆轿车的外籍男女，他们年龄分别为56岁及52岁。

警员在有关行动中，成功在司机座位底下发现一个褐色的包囊，里面有两个装有疑是冰毒物体的透明塑料袋。有关毒品重达96.25克，总值估计8千令吉。

警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查上述案件，而相关被捕嫌犯已在拿笃推事庭接受控告。

第二项肃毒行动是于1月4日下午1时10分，在一间位于敦古路，甘榜孟巴都一间无注册号码的住宿单位展开。

警员在行动中逮捕一名36岁的外籍男子，并在其住宿单位客厅范围搜获共29包装有疑是冰毒的塑料包装以及30卷锡纸。有关毒品重量达59.06克，总值估计4千令吉。

警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查上述案件，而相关被捕嫌犯已在拿笃推事庭接受控告。

接着，第三项肃毒行动则是于1月21日下午4时30分，在一间位于甘榜戈纳里，Felda Sahabat 16地区的无注册号码住宿单位展开，一名31岁外籍男子被捕。

警员在嫌犯身上的包囊里发现8小包装有疑是冰毒的塑料包装和41支疑装有冰毒的透明塑料吸管以及50卷锡纸。同时，警方也在包囊里发现1支已被改造过的紫色饮料吸管、1把剪刀、1盒香烟以及1个黄色打火机。

有关毒品重量达50.05克，总值估计6千令吉。警方援引1952年危险毒品法令第39B条文展开调查，而嫌犯已在拿笃推事庭遭到控告。

第四项肃毒行动是于本月6日凌晨1时，在甘榜巴都一带进行，行动截至昨晚7时30分共逮捕21名年龄介于21岁至50岁的吸毒者及毒贩，此行动获得来自甘榜巴都1、甘榜布吉斯巴都2以及甘榜布吉斯的居民配合。

上述21名被捕者当中，部分是在该处的油棕园地区被捕，被捕者当中有2人是触犯1952年危险毒品法令第39A（1）条文被捕、9人触犯1952年危险毒品法令第15（a）（1）条文被捕以及10人触犯1959/63年移民法令第6（1）（c）条文被捕。

警方在有关行动成功充公12.05克，总值估计1千500令吉的冰毒。警方将援引上述相关法令条文对案件展开调查。

截至本月7日为止的第五项肃毒行动是于2月7日中午12时50分，在登雅尼巴路，甘榜星亚哈迪一间无注册号码的住宿单位展开，1名22岁外籍男子在行动中被捕。

嫌犯当时企图逃跑，但是最终依然成功被警员逮个正着。经过检查后，警员发现嫌犯裤袋中藏有1小包装有疑是冰毒的塑料包装，毒品重量达54.25克，总值估计4千令吉。

警方援引1952年危险毒品法令第39B条文进行调查，而嫌犯目前已被扣留为期7天，直到本月14日为止。

另一方面，韩查阿末助理总监强调，警方将会持续展开肃毒行动，尤其是在甘榜巴都一带，直到警方在该区达致零毒品目标，同时也确保该区发生任何除了毒品以外的刑事罪案。

除了上述所发布的肃毒行动之外，警方同时也在同样期间展开调查多项毒品案件。根据警方今年1月至2月7日为止的肃毒案件统计显示，警方已展开调查88宗案件以及逮捕89人。这些案件分别触犯1952年危险法令第39B条文4宗、第39A（2）条文3宗、第39A（1）条文15宗以及第12（2）条文66宗。（19）

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