1月迄今展开5肃毒行动 笃警严打毒品

（本报拿笃记者9日讯）拿笃警方肃毒组在今年1月至2月7日期间展开了5项肃毒行动，并充公总值达2万3千500令吉的毒品，肃毒行动将会持续展开，社会“毒虫”败类有难了！

拿笃警区主任韩查阿末助理总监今日在新闻发布会上表示，警方肃毒组非常严厉看待毒品泛滥的现象，并且将会持续性地展开行动打击毒品罪案，将更多的社会败类绳之以法。

根据警方肃毒组的新闻发布资料显示，在今年1月的第一项肃毒行动是于1月1日下午1时30分，在诗南路展开。肃毒组接获有关毒贩的可靠情报后，在诗南路拦截并逮捕当时正开着一辆轿车的外籍男女，他们年龄分别为56岁及52岁。

警员在有关行动中，成功在司机座位底下发现一个褐色的包囊，里面有两个装有疑是冰毒物体的透明塑料袋。有关毒品重达96.25克，总值估计8千令吉。

警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查上述案件，而相关被捕嫌犯已在拿笃推事庭接受控告。

第二项肃毒行动是于1月4日下午1时10分，在一间位于敦古路，甘榜孟巴都一间无注册号码的住宿单位展开。

警员在行动中逮捕一名36岁的外籍男子，并在其住宿单位客厅范围搜获共29包装有疑是冰毒的塑料包装以及30卷锡纸。有关毒品重量达59.06克，总值估计4千令吉。

警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查上述案件，而相关被捕嫌犯已在拿笃推事庭接受控告。

接着，第三项肃毒行动则是于1月21日下午4时30分，在一间位于甘榜戈纳里，Felda Sahabat 16地区的无注册号码住宿单位展开，一名31岁外籍男子被捕。

警员在嫌犯身上的包囊里发现8小包装有疑是冰毒的塑料包装和41支疑装有冰毒的透明塑料吸管以及50卷锡纸。同时，警方也在包囊里发现1支已被改造过的紫色饮料吸管、1把剪刀、1盒香烟以及1个黄色打火机。

有关毒品重量达50.05克，总值估计6千令吉。警方援引1952年危险毒品法令第39B条文展开调查，而嫌犯已在拿笃推事庭遭到控告。

第四项肃毒行动是于本月6日凌晨1时，在甘榜巴都一带进行，行动截至昨晚7时30分共逮捕21名年龄介于21岁至50岁的吸毒者及毒贩，此行动获得来自甘榜巴都1、甘榜布吉斯巴都2以及甘榜布吉斯的居民配合。

上述21名被捕者当中，部分是在该处的油棕园地区被捕，被捕者当中有2人是触犯1952年危险毒品法令第39A（1）条文被捕、9人触犯1952年危险毒品法令第15（a）（1）条文被捕以及10人触犯1959/63年移民法令第6（1）（c）条文被捕。

警方在有关行动成功充公12.05克，总值估计1千500令吉的冰毒。警方将援引上述相关法令条文对案件展开调查。

截至本月7日为止的第五项肃毒行动是于2月7日中午12时50分，在登雅尼巴路，甘榜星亚哈迪一间无注册号码的住宿单位展开，1名22岁外籍男子在行动中被捕。

嫌犯当时企图逃跑，但是最终依然成功被警员逮个正着。经过检查后，警员发现嫌犯裤袋中藏有1小包装有疑是冰毒的塑料包装，毒品重量达54.25克，总值估计4千令吉。

警方援引1952年危险毒品法令第39B条文进行调查，而嫌犯目前已被扣留为期7天，直到本月14日为止。

另一方面，韩查阿末助理总监强调，警方将会持续展开肃毒行动，尤其是在甘榜巴都一带，直到警方在该区达致零毒品目标，同时也确保该区发生任何除了毒品以外的刑事罪案。

除了上述所发布的肃毒行动之外，警方同时也在同样期间展开调查多项毒品案件。根据警方今年1月至2月7日为止的肃毒案件统计显示，警方已展开调查88宗案件以及逮捕89人。这些案件分别触犯1952年危险法令第39B条文4宗、第39A（2）条文3宗、第39A（1）条文15宗以及第12（2）条文66宗。（19）