Uber暂停在台营运 司机陈情吁订规促合法化

（中新社台北10日电）面对重罚压力，Uber（优步）10日起暂停在台湾的车辆分享服务。有部分Uber司机当天前往台当局交通主管部门陈情，呼吁订立合宜的法规，将Uber在台业务合法化。

Uber台湾团队10日在官网发布声明称，四年前进入台湾市场时，希望让大家体验到车辆分享创新经济模式对合作驾驶员、乘客和城市的好处，但现在的法令环境让Uber在台湾无营运空间，故即日起暂停营运。

Uber还表示，希望重启与当局的对话，让已经萌芽的车辆分享新经济能继续茁壮。“我们会尽一切之力重启服务”。

Uber在台湾营运约四年，一般民众可申请成为Uber司机兼差载客，并使用网络APP叫车系统揽客。这对需通过考试申请职业驾驶执照的出租车客运服务等造成影响，因此引发争议不断。

台湾方面去年修订“公路法”。新规今年1月6日实施后，台“公路总局”已针对Uber及其合作司机开出罚单22张、罚金共2.321亿元新台币，并勒令歇业。

记者10日在台“交通部”办公楼所在的杭州南路附近看到，多辆贴有Uber标志的车辆打着双闪灯在周围绕行。

有Uber司机在“交通部”门口手举陈情书，希望能与该部门负责人当面沟通，并期盼当局重新与Uber公司对话。陈情者表示，希望当局订立合宜的法规，让Uber司机纳入管理。

Uber当天在网络社交平台脸书的官方帐号上表示，“纳管”“纳保”“纳税”是企业对消费者负责的基础，感谢台湾消费者、合作驾驶员对平台的认同与信任；期待当局能认同车辆分享平台的概念，并与Uber共同讨论需要什么样的法规来管理。

据Uber官网统计，进入台湾四年来，有逾百万当地民众下载UberApp，约1.6万人成为Uber合作驾驶员，台湾民众已藉由Uber车辆分享平台获得超过1500万趟搭乘服务。（完）