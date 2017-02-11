中国公民遭越边防打断4根肋骨 事主称出入关均被索小费

(香港中通社11日电)3名中国公民本月7日经越南芒街口岸回国时，被越南边检人员索要小费。其中一男子被越南边防人员殴打，致3根肋骨骨折，至少1根肋骨不完全骨折，多处软组织挫伤。中国使馆督促越方彻查此事，并指这是一起令人震惊的严重事件。

央视11日报道，中国驻越南大使馆表示，已督促越方彻查此事，依法严惩涉事人员，责成其向中国公民道歉并赔偿损失。

京华时报11日报道，3名中国公民分别是28岁男子谢锋（化名）、52岁的谢母陈美红（化名）及谢锋未婚妻任丽丽（化名）。任丽丽称，他们于1月25日从广西东兴市出境到越南芒街口岸，“我们是去度蜜月加拍婚纱照”。

任丽丽称，入关芒街口岸时，越南边检人员就开始收小费，“第一关查验证件时，收小费收了每人50元（人民币，下同），3、4步之外的第2个关口又要看证件，收了每人30元，再走几步出去时，他们的保安又向我们每人收了30元，没有给任何票据”。

任丽丽称，3人2月7日一早回国时，一名女性边检人员又要收取小费。谢锋说要给朋友打电话，看是否确实要收小费，他刚要往回走出海关大厅打电话时，该边检人员用越南语大喊了一声，旁边就冲来7、8个穿着军装的边防人员，上来就打，“我爱人的手机、眼镜都摔坏了，被按到地上打，拳打脚踢，打得特别厉害”。

任丽丽称，谢母上前阻止，也被边防人员像扭送犯人一样按住胳膊押回大厅。之后打人者用手铐住谢锋，绑住其双脚，将其抬到二楼一间办公室继续殴打。“过程中，他们把谢锋母亲按到关着谢锋的房间玻璃上，让她看着儿子被打”。

任丽丽称，随后3个工作人员要求谢锋写自述书，大概意思是越南的工作人员没打他，不写就被扇耳光。后来谢锋被扇耳光后，被迫写下“自述书”。任丽丽称，她随后被允许过关，没被要求交任何费用，到达中国境内后，她立即向中方边检人员求救。之后谢锋和谢母也到达中国境内，谢锋被立即送到东兴市人民医院救治。

此前就曾发生过越南边防人员殴打中国游客的事件。成都商报报道，去年中，多名中国游客在越南芽庄金兰机场被海关人员强行收取小费，并与机场人员发生冲突，中国游客被安检人员追打受伤。环球网报道，越南航空局其后决定对机场安检人员阮文泰处以1000万元越南盾（约合3000元人民币）的行政处罚，并进行停职处理。（完）