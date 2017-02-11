台南市近海5.6地震 逾5萬戶停電4人受傷

（中新社台北11日电）台南近海今日凌晨1時12分發生黎克特制5.6級地震，根據內政部消防署上午公布的統計，共有4人受傷，即為台南1人、高雄3人，均無生命危險。

地震发生在当天凌晨1时12分，震央位于台南市政府西南方12.2公里处，深度18.4公里。其中，台南市震度6级最大，高雄市震度4级，屏东县、嘉义县、云林县等县震度3级。

据中央社报道，有台南市民众称此次地震持续约5秒，家中许多物品掉落。

去年2月6日台湾南部地震造成台南市100多人罹难，此次地震发生后，不少民众匆忙跑到户外。

据台“消防署”凌晨3时33分发给记者的短信“结报”，高雄、台南地区有4人受伤送医，台南市东区一度停电约半小时。

据了解，高雄冈山区一名34岁女性在地震时起床跌倒致后脑勺撞伤，笕桥路一名87岁女性被掉落的木制存钱筒砸伤头部，台南市永康区一名47岁女性在地震后查看水塔时跌落造成腰椎骨折。4名伤者送医时都意识清醒。

今次地震導致台電兩台變壓器跳脫，台南市東區於1時13分停電，影響5萬957戶。經台電緊急派員搶修，已於1時45分全面恢復供電。消防署指出，台南市災害應變中心於1時49分一級開設，隨餘震轉弱且無新災情傳出後，於2時49分改為三級開設。

当天凌晨1时15分、16分，3时3分，台南附近海域又发生3次地震，分别为里氏规模4.2、3.9、4.2地震。

福建沿海城市有震感

台湾高雄11日凌晨发生里氏规模5.6级地震，福建厦门、福州、泉州等地有震感。

中国地震台网测定，11日1时12分51秒，在台湾高雄市（东经：120.2度，北纬：22.85度）发生里氏规模5.6级地震，深度为20千米。

据福建地震局提供的信息服务显示，厦门、漳州、泉州、莆田、福州等沿海城市均轻微有感，地震影响烈度均为2度。

虽然地震发生在深夜，但仍有部分福建民众感受到震感。登陆网络平台可见，不少网友第一时间留言“感受到地震”。

家住厦门市区高层住宅的李威当时正在看电视。他说，感受到摇晃好一会儿。（完）