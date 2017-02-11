滯留印度54年重返祖国 老兵王琪終抵達北京b

(中新网北京11日电)11日上午11时40分许，伴随一架从印度德里飞往北京的航班在首都机场落地，中国老兵王琪终于在滞留印度54年后重返祖国，踏上了久违的故土。

1963年的元旦，当时只有25岁的陕西籍中国士兵王琪在中印边界地区的树林中迷了路，此后被印方抓获，并以“间谍罪”入狱7年。出狱后王琪被安排在印度偏僻农村生活，其后，他与一名当地女子成婚，两人育有4名子女。

因为种种原因导致王琪再没有办法离开印度。这位老兵流落印度50余年，虽然在印度组建了自己的家庭，但他仍时刻思念着千里之外的祖国和亲人，从未放弃返回中国的想法。

据报道，几十年来，王琪给印度中央和地方政府寄去数万封信件寻求帮助，但信件都石沉大海，迟迟没有收到答复。

2012年，王琪向中国驻印度使馆求助。使馆方面十分重视王琪的情况。由于时隔多年，王琪已无法提供任何身份证明，使馆迅速与国内相关部门和亲属核实并确认他的身份。

2013年，中国驻印度使馆终于为老人颁发了为期10年的中国护照，并从那时起每年向其提供一定的生活资助。

几年前，王琪母亲去世他未能回国，一直心存遗憾。他希望能够带着在印度的妻子儿女回归故土，并在家乡安享晚年。王琪的家人也表示支持他回国的愿望，并希望和他一同回中国。

为了帮助王琪回国，中国驻印度使馆一直保持与印度政府沟通，为王琪争取出境许可。中国驻印度大使罗照辉专门就此事与印度外交部高级官员联系，要求印方本着人道主义精神，尽快为王琪颁发出境许可，满足老人重回故里的愿望。

11日，在经过多方协调后，王琪老人终于如愿返回中国。王琪在中国的几位亲人赶到首都机场接他回家。

王琪飛抵西安家鄉

40親友迎接場面感人

滯留印度54年之久的解放軍老兵王琪，與兒子、兒媳及孫女4人，從印度首都新德里乘飛機回國。一行人今早11時許抵達北京後，轉機飛往陝西西安，於下午5時50分左右抵達咸陽機場。王琪的兄長王致遠帶同40多名親友到機場迎接三弟；王琪再見親人時感動相擁，喜極而泣。

另外，王琪昔日的戰友、今年80歲的「老排長」王祖國，也攜同妻兒及孫女到場歡迎他。王祖國表示，他已為王琪精心準備了一份禮物，是一本原陸軍55師老兵的情志實錄。他指出，當年尋找王琪找的很辛苦，戰友情深，遂特意到機場迎接王琪。