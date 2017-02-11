阿尔巴尼亚矿井事故 3中国工人确认遇难

(中新社地拉那11日电)在2月4日阿尔巴尼亚布尔奇泽矿井事故中被困的3名中国工人确认遇难，救援人员当地时间10日将遇难工人遗体升井。

据中国驻阿尔巴尼亚大使馆通报，当日中阿双方在首都地拉那举行哀悼仪式，对遇难工人致以沉痛哀悼，对其亲属表示诚挚慰问。中国驻阿使馆外交官、阿能源部代表以及中阿企业代表前往吊唁。

此外，阿尔巴尼亚总统尼沙尼对遇难中国工人表示深切哀悼，向其家属表示诚挚慰问。阿尔巴尼亚政府和议会分别发表声明和致电，对遇难中国工人表示深切哀悼和慰问。

2月4日，阿尔巴尼亚ACR铬矿公司布尔奇泽矿区施工现场（由温州矿山井巷工程有限公司承包）发生气体爆炸，造成1名中国工人受伤，3名中国工人被困。事后在阿政府和中国大使馆工作组的督导协调下，阿专业救援队与出事企业工程、技术人员合力展开救援。

据救援团队调查，事发时爆炸威力巨大，井下设备严重损毁，有害气体浓度持续超标，而3名被困工人位于距离地表1千米的巷道内，救援人员以各种方式与被困工人联系均未得到回应。

此后6天时间，救援人员展开不间断艰苦作业，包括向井底输送空气、食品和饮用水，安装新的通风和升降设备不间断向井下通风，阿方还安排直升机和救护车随时待命，一旦被困工人升井将迅速转至地拉那救治。

10日被困工人确认遇难后，中国驻阿尔巴尼亚大使姜瑜感谢各方全力开展救援工作，同时敦促出事的中阿企业继续密切配合，依法妥善处理善后事宜，认真调查分析事故原因，深刻吸取教训，采取一切必要措施，避免此类事故再次发生。（完）